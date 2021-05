«Πάγωσαν» προσωρινά τα self test στους αστυνομικούς

Προβληματισμός επικράτησε στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως επίσης και στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς από τη Δευτέρα που ξεκίνησαν να παραλαμβάνουν τα δωρεάν self test από τα φαρμακεία οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, σταμάτησαν να τα παραλαμβάνουν οι αστυνομικοί, κάτι που θα ισχύσει μέχρι και την τελευταία ημέρα της προμήθειας των τεστ από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Ο προβληματισμός τίθεται, καθώς οι αστυνομικοί είναι στην πρώτη γραμμή κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας και μετά από τόσες δοκιμασίες που πέρασε το Σώμα και τα κρούσματα σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο, την περασμένη Δευτέρα διαπίστωσαν πως δεν είχαν την δυνατότητα να παραλάβουν self test από τα φαρμακεία, μη γνωρίζοντας αρχικά το λόγο.

Άμεσα, μέσα σε λίγες ώρες, δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις, οι αστυνομικοί έλαβαν παράταση μέχρι και 16/5, για να προμηθευτούν το self test από τα φαρμακεία και να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στην υπηρεσία τους. Αρχικά ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό έως και τις 9/5, ωστόσο επειδή από τη Δευτέρα ξεκίνησαν να παραλαμβάνουν τα self test από τα φαρμακεία οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, «πάγωσε» η χορήγηση τεστ στους αστυνομικούς, για να μην υπάρξει πρόβλημα με την επάρκειά τους στα φαρμακεία.

Ωστόσο ο κορονοϊός συνεχίζει να παραμένει σοβαρός και αόρατος «αντίπαλος», με τους αστυνομικούς να δηλώνουν πως είναι εκτεθειμένοι και πως έπρεπε να υπάρξει λύση πριν ακόμη δημιουργηθεί το ζήτημα.

Για το θέμα τοποθετήθηκαν μιλώντας στη «Σ» ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας Χρήστος Μαυραγάννης, αλλά και ο Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπάλληλων Αιτωλίας Χρήστος Τέγας.

Συγκεκριμένα ο κ.Μαυραγάννης τόνισε: «υπήρξε διευκρινιστική από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. διότι η ΚΥΑ αναφέρονταν στην πρώτη που έχει σταλεί πριν περίπου 3 εβδομάδες, βάσει της οποίας οι αστυνομικοί όφειλαν ως και τις 9/5 να ενημερώσουν την υπηρεσία τους ότι έχουν πραγματοποιήσει self test, αλλά και να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ. Ας δούμε όμως τι ακριβώς έχει γίνει. Το υπουργείο Υγεία έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία έλεγε πως από 5/5 έως και 8/5 θα έχουν την δυνατότητα να προμηθεύονται από τα φαρμακεία δωρεάν self test οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων υπήρχε η δυνατότητα στους αστυνομικούς με το ΑΜΚΑ τους να προμηθεύονται τεστ από το φαρμακείο της αρεσκείας τους. Τώρα, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε διευκρινιστική διαταγή, η οποία αναφέρει πως την υποχρέωση που είχαν οι αστυνομικοί μέχρι και 9/5, πλέον έχουν την δυνατότητα να την υλοποιήσουν μέχρι και 16/5, οπότε, μετά τις 10 του μήνα ο κάθε αστυνομικός θα μπορεί να μεταβεί στο φαρμακείο για να προμηθευτεί το self test και να δηλώσει το αποτέλεσμα στην υπηρεσία του. Η όλη διαφορά δηλαδή είναι ότι τις ημέρες που θα προμηθεύονται self test οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, οι συνάδελφοι αστυνομικοί δεν θα μπορούν να παραλάβουν και αυτοί τεστ, δεν επαρκεί ο αριθμός τους και γι αυτό συνέβη αυτό».

Ο Χρ.Τέγας αναφέρει: «συμφωνούμε απόλυτα με την ομοσπονδία μας, η οποία άμεσα έκανε ερώτημα προς τον Αρχηγό και ζητούσε διευκρινήσεις για τα self test,τα οποία επιβάλλονται ακόμη και στους εμβολιασμένους αστυνομικούς. Το ζήτημα είναι πως αν δεν κάνει κάποιος συνάδελφος τεστ δεν θα πληρωθεί, ενώ τα φαρμακεία δεν τα παρέχουν, καθώς δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό self test, για να προμηθεύσουν εκπαιδευτικούς, μαθητές και αστυνομικούς. Δεν είναι απλό ζήτημα το «πάγωμα» των self test στους αστυνομικούς, καθώς είναι στην πρώτη γραμμή, δεν είναι σωστό να μας αφήσουν εκτεθειμένους για τόσες ημέρες. Θα έπρεπε να βρεθεί λύση πριν ακόμη δημιουργηθεί το ζήτημα αυτό. Το καταδικάζουμε ως αστυνομικοί υπάλληλοι Αιτωλίας, όπως το καταδικάζει και η ομοσπονδία μας».

Κων/νος Χονδρός – Εφημερίδα Συνείδηση

sinidisi.gr