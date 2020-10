Έκπτωση 20% για τα στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο αντιμετώπισης βαλλιστικού τραύματος της First Help Training & Surviving

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο First Help Training & Surviving οργανώνει το Σεμινάριο Αντιμετώπισης Βαλλιστικού Τραύματος, που απευθύνεται -μεταξύ άλλων - στον Έλληνα αστυνομικό και αποτελεί μία εκπαίδευση ιδιαιτέρως χρήσιμη για κάθε στέλεχος της πρώτης γραμμής.

Σχεδόν το 90% όλων των θανάτων από βαλλιστικά τραύματα ή έκρηξη, συμβαίνει πριν φτάσει στο θύμα ειδικευμένη Ιατρική Περίθαλψη.

Η τύχη του τραυματία βρίσκεται συχνά στα χέρια αυτού, που θα του παρέχει την πρώτη φροντίδα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η εκπαίδευση αυτή για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., η First Help Training & Surviving παρέχει έκπτωση 20% για τα Σώματα Ασφαλείας.

Η First Help Training & Surviving, ως αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη εταιρεία εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών, παρέχει Διεθνώς Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά της Rescue Training International. Είναι επίσημο μέλος της “Association Of Healthcare Trainers”, στη Μ. Βρετανία και επίσημος συνεργάτης του European Maritime Training Center. Τέλος, με την πιστοποίηση της ABS Academy, μπορεί να παρέχει εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών ακολουθούν τα πρωτόκολλα διάσωσης που εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες υγείας. Ανταποκρίνονται πλήρως στις τελευταίες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ περιλαμβάνουν όλες τις έγκυρες πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες παιδιά και βρέφη. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

Οι εκπαιδευτές, που απαρτίζουν την εταιρεία, διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της ελληνικής, αλλά και διεθνούς αγοράς. Χάρη στην άρτια εκπαίδευση των εισηγητών, καλύπτονται ακόμη και οι πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στη First Help Training είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με τις διεθνής οδηγίες για την μείωση της διασποράς του COVID-19.

Το εκπαιδευτικό κέντρο της First Help Training διαθέτει 160 τετραγωνικά μέτρα, για να είσαι ασφαλής.

Με μέγιστο 8 εκπαιδευόμενους ανά εκπαίδευση, έχει 20m2 ο καθένας για την άνεση και την ασφάλεια του.

