Ένα εξαιρετικό αστυνομικό βιβλίο για παιδιά!

Βερολίνο, 1933

Ο Φρίντριχ Κίσελ είναι δεκατριών χρονών και μέχρι τώρα το συγκλονιστικότερο γεγονός της ζωής του είναι ότι βρέθηκε στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής μεταφοράς του αγαπημένου του βιβλίου Ο Αιμίλιος και οι ντετέκτιβ. Και, μάλιστα, ήταν καλεσμένος του ίδιου του συγγραφέα, Έριχ Κέστνερ. Ο Φρίντριχ ονειρεύεται να γίνει κάποτε πραγματικός ντετέκτιβ.

Στο μεταξύ τίποτα δεν εμποδίζει εκείνον και τους φίλους του, τον Άλμπερτ και τη Βικτόρια, να παριστάνουν τους ντετέκτιβ: καταγράφουν πινακίδες αυτοκινήτων και γενικότερα παρακολουθούν όσα συμβαίνουν γύρω τους. Γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν στο Βερολίνο. Mια μέρα ο Φρίντριχ βλέπει κάποιον να καλύπτει με μπογιά μια τοιχογραφία, φτιαγμένη από τον εικονογράφο του αγαπημένου του βιβλίου. Σύντομα, ο αδελφός του Φρίντριχ τον ενημερώνει πως υπάρχει μια λίστα βιβλίων που θεωρούνται αντιγερμανικά και πρέπει να καούν – ανάμεσά τους Ο Αιμίλιος και οι ντετέκτιβ. Λίγο αργότερα ένας πραγματικός ντετέκτιβ αναθέτει στον Φρίντριχ και στους φίλους του να παρακολουθούν το σπίτι και τις κινήσεις κάποιου που θεωρείται κατάσκοπος των Ρώσων: του Έριχ Κέστνερ, που είναι ο αγαπημένος συγγραφέας του Φρίντριχ. Οι τρεις φίλοι αναλαμβάνουν την παρακολούθηση, που θα αποδειχτεί πιο επικίνδυνη απ’ ό,τι είχαν φανταστεί…

Μια συναρπαστική περιπέτεια στο Βερολίνο του 1933 από τον Φίλιπ Κερ, τον συγγραφέα που ζωντανεύει μοναδικά αυτή την περίοδο.





Λίγα λόγια για τον συγγραφέα Ο Philip Kerr γεννήθηκε στο Εδιµβούργο το 1956. Σπούδασε νοµικά και φιλοσοφία στο Πανεπιστήµιο του Μπέρµιγχαµ, όπου, μεταξύ άλλων, εντρύφησε στο γερμανικό δίκαιο και στη γερμανική φιλοσοφία, διαβάζοντας σχετικά κείμενα στο πρωτότυπο. Όπως λέει ο ίδιος: «Η πιο ενδιαφέρουσα νομική φιλοσοφία είναι η γερμανική, οπότε το λογικό ήταν να πάω στη Γερμανία, όπως και έκανα, και ειδικά στο Βερολίνο, το οποίο επισκέφθηκα αρκετές φορές». Η μελέτη αυτή του έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθεί περαιτέρω με την ιστορία της Γερμανίας στον εικοστό αιώνα, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στην ιστορία του ναζισμού. Μετά το πέρας των σπουδών του εργάστηκε ως κειµενογράφος σε πολλές διαφημιστικές εταιρίες, μεταξύ αυτών και στη Saatchi and Saatchi. Στο διάστημα αυτό γεννήθηκε στο μυαλό του η ιδέα να γράψει ένα μυθιστόρημα με ήρωα έναν Βερολινέζο αστυνομικό το 1936. Η ιδέα του υλοποιήθηκε το 1989 με την έκδοση του πρώτου του μυθιστορήματος, με τίτλο Οι Βιολέτες του Μάρτη. Πρόκειται για το βιβλίο με το οποίο παρουσίασε στο κοινό τον Μπέρνι Γκούντερ, τον κυνικό και ταυτόχρονα μελαγχολικό ντετέκτιβ που ζει την άνοδο και την πτώση του ναζισμού. Ακολούθησαν τα µυθιστορήµατα Ο χλοµός εγκληµατίας (1990) και Γερµανικό ρέκβιεµ (1991), µε φόντο το µεσοπολεµικό και µεταπολεµικό Βερολίνο αντίστοιχα. Το 1993 τα τρία µυθιστορήµατα συγκεντρώθηκαν από την Penguin Press σε έναν τόµο µε τον γενικό τίτλο Berlin Noir, που θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα έργα της σύγχρονης αστυνοµικής λογοτεχνίας.

Στα ελληνικά εκδόθηκαν για πρώτη φορά από τις εκδόσεις Κέδρος το 2002-2003, στη σειρά αστυνοµικής λογοτεχνίας ΜΑΥΡΟ ΒΕΛΟΥΔΟ. Το 2012 κυκλοφόρησαν σε επίτοµη έκδοση µε τον τίτλο Η τριλογία του Βερολίνου. Από την κυκλοφορία του Γερμανικού ρέκβιεμ έως την επιστροφή του Μπέρνι Γκούντερ με το The One from The Other μεσολάβησαν δεκαέξι χρόνια, διάστημα στο οποίο ο Philip Kerr έγραψε πλήθος άλλων βιβλίων, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα Φιλοσοφικά εγκλήματα (Κέδρος, 2015). Έγραψε επίσης σημαντικά βιβλία για παιδιά, μεταξύ των οποίων τα: Η πιο τρομακτική ιστορία όλων των εποχών (Κέδρος, 2019) και Φρίντριχ, ένας σπουδαίος ντετέκτιβ (Κέδρος, υπό έκδοση). Ακολούθησαν και άλλα μυθιστορήματα με ήρωα τον Μπέρνι Γκούντερ, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κέδρος: Μοιραία Πράγα, Άνθρωπος χωρίς ανάσα, Φλόγα που σιγοκαίει, Η γυναίκα από το Ζάγκρεµπ, Αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, Η άλλη πλευρά της σιωπής, Φοβού τους Δαναούς.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η έκδοση του μυθιστορήματος που πρόλαβε να ολοκληρώσει πριν από τον θάνατό του, με τίτλο Metropolis. Ο Philip Kerr διοχέτευσε το πάθος του για το ποδόσφαιρο σε μια άλλη σειρά μυθιστορημάτων, αυτή τη φορά με ήρωα τον προπονητή – ντετέκτιβ Σκοτ Μάνσον. Τα βιβλία αυτά – Ξαφνικός θάνατος (2016), Το χέρι του Θεού (2016) και Ψεύτικο εννιάρι (2017) – κυκλοφορούν επίσης από τις εκδόσεις Κέδρος. Τιµήθηκε µε τα βραβεία RBA International Prize for Crime Writing και British Crime Writers’ Association’s Ellis Peters Historic Crime Award. Συνεργάστηκε ως αρθρογράφος µε τις εφηµερίδες Sunday Times, Evening Standard και New Statesman. Ήταν παντρεµένος µε τη συγγραφέα Jane Thynne και πατέρας τριών παιδιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, στις 23 Μαρτίου 2018.

Συγγραφέας ΦΙΛΙΠ ΚΕΡ

Μετάφραση Στεφανία Φέρρο

Τίτλος πρωτοτύπου: Frederick, the Great Detective

Ηλικία: 12+

Κατηγορία: Βιβλία για παιδιά και νέους

ISBN: 978-960-04-5021-7

