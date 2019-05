Ένα καινούργιο σπίτι για αστυνομικό σκύλο Κ-9 που έχασε το πόδι του από καρκίνο!

Ένας πρώην αστυνομικός σκύλος Κ-9 της Μασαχουσέτης που αναγκάστηκε να συνταξιοδοτηθεί μετά την απώλεια του ποδιού του βρήκε ένα νέο σπίτι, όπως δήλωσαν οι αστυνομικοί την Τετάρτη.

Ο σκύλος διαγνώστηκε τον Απρίλιο με έναν τύπο καρκίνου που απαιτούσε ταχεία επέμβαση για την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου σε ζωτικά όργανα, δήλωσε η Massachusetts Society for Prevention of Cruelty to Animals (MSPCA) σε ένα δελτίο τύπου νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η καλύτερη πιθανότητα επιβίωσης του 3χρονου σκύλου ήταν η αφαίρεση του εμπρός δεξιού ποδιού. Η χειρουργική επέμβαση τερμάτισε ολοκληρωτικά την αστυνομική καριέρα του σκύλου.

Αλλά η MSCPA ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το σκυλί είναι πλέον υγιές κι έχει μια νέα οικογένεια που το υιοθέτησε και το καλοσώρισε στο σπίτι της.