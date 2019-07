Έρευνα αμερικανικών πανεπιστημίων καταρρίπτει τον μύθο ότι οι λευκοί αστυνομικοί σκοτώνουν ευκολότερα μαύρους

Οι λευκοί Αμερικανοί αστυνομικοί δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να πυροβολήσουν εναντίον μαύρων ή ισπανόφωνων πολιτών σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους, που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.



Οι θάνατοι μαύρων τους οποίους πυροβόλησαν και σκότωσαν λευκοί αστυνομικοί προκαλούν συχνά την κατακραυγή στις ΗΠΑ, όπου γεννήθηκε το κίνημα «Black Lives matter».



Οι τραγωδίες αυτές «προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με τις φυλετικές ανισότητες» στα περιστατικά αστυνομικής βίας και με τις πιθανές προκαταλήψεις εκ μέρους των λευκών αστυνομικών, αναφέρουν οι ερευνητές των πανεπιστημίων του Μέριλαντ και του Μίσιγκαν στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).



«Ο κόσμος θέλει να μάθει εάν οι λευκοί αστυνομικοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να σκοτώσουν μαύρους πολίτες σε σύγκριση με τους μαύρους συναδέλφους τους» σχολιάζει ένας εκ των ερευνητών, ο καθηγητής ψυχολογίας Τζόζεφ Σεζάριο.





«Όμως, δεν είχαμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, καθώς δεν υπάρχει εθνική βάση δεδομένων σχετικά με τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς» εξήγησε ο επιστήμονας στο Γαλλικό Πρακτορείο.



Για να καλύψει το κενό, η ομάδα των ερευνητών συνέλεξε από τον Τύπο και τις αρχές δεδομένα για τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στον θάνατο περισσότερων από 900 ανθρώπων, τους οποίους τα μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου πυροβόλησαν και σκότωσαν το 2015.



Μεταξύ των θυμάτων, το 26% ήταν μαύροι, την ώρα που οι Αφροαμερικανοί αντιπροσωπεύουν το 12% του αμερικανικού πληθυσμού.



Όμως, έπειτα από διάφορους υπολογισμούς, «δεν βρήκαμε καμία σχέση μεταξύ του χρώματος του αστυνομικού και εκείνου του προσώπου που σκοτώθηκε» υπογραμμίζει ο Σεζάριο.



Κατόπιν, οι ερευνητές αναζήτησαν ποιοι άλλοι παράγοντες αυξάνουν τις πιθανότητες ένας άνθρωπος να σκοτωθεί από αστυνομικό και βρήκαν ότι «το ποσοστό της εγκληματικότητας, σε τοπικό επίπεδο, κάθε εθνοτικής ομάδας» ήταν καθοριστικό.



«Με άλλα λόγια, σε μια κομητεία όπου οι λευκοί διαπράττουν πολλά βίαια εγκλήματα, οι λευκοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να πυροβοληθούν και να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικούς» και το ίδιο συμβαίνει για τους μαύρους ή τους ισπανόφωνους, εξηγεί ο ερευνητής.



«Αυτό μοιάζει να καταδεικνύει ότι σε εθνικό επίπεδο, το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη αναλογία μαύρων που σκοτώνονται από αστυνομικούς σε σύγκριση με το ποσοστό τους στον πληθυσμό δεν προέρχεται από τις προκαταλήψεις των αστυνομικών, αλλά από τα πρόσωπα με τα οποία έρχονται σε επαφή» συμπλήρωσε.



Εντούτοις, οι ακαδημαϊκοί επιμένουν: τα συμπεράσματά τους δεν «μπορούν να ενοχοποιήσουν ή να αθωώσουν τους αστυνομικούς σε συγκεκριμένες υποθέσεις».



Σύμφωνα με τους ίδιους, το να αυξηθεί η πολυπολιτισμικότητα κατά την πρόσληψη των αστυνομικών μπορεί να έχει πλεονεκτήματα, ιδίως ως προς τον βαθμό εμπιστοσύνης προς τις δυνάμεις ασφαλείας, ωστόσο δεν θα συμβάλει στο να μειωθεί το ποσοστό των μαύρων που χάνουν τη ζωή τους από αστυνομικά πυρά.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ