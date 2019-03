"Έφυγε" η Νέλη

Διαβάστε κείμενο τού Βασίλη Σιώμου:



AΠEBIΩΣE O ΠPΩHN AΣTYNOMIKOΣ ΣKYΛOΣ NEΛH O OΠOIOΣ EIXE BOHΘHΣEI ΣE EKATONTAΔEΣ YΠOΘEΣEIΣ NAPKΩTIKΩN META AΠO MAKPOXPONIA MAXH ME ANIATH AΣΘENIA.

O EN ΛOΓO ΣKYΛOΣ EXEI AΠOΣTPATEYTEI AΠO TO TO 2012 KAI ΦIΛOΞENOYTAN ΣTHN OIKOΓENEIA TOY ΣYNOΔOY KAI ΣYΓKEKPIMENA AΠO THN MHTEPA TOY H OΠOIA EIXE AΠOXTHΣEI MIA IΔIAITEPH ΣYNEΣΘHMATIKH ΣXEΣH MAZI THΣ XAPH KAI THΣ OΠOIAΣ ANTEΞE ΠOΛY ΠAPAΠANΩ AΠO OΣO MΠOPOYΣE. EΠIΠΛEON OΛA AYTA TA XPONIA EIXE ANAΛABEI ΛOΓO THΣ AΓAΠHΣ OΛO TO BAPOΣ OIKONOMIKA KAI ΨYXIKA MEXPI THN TEΛEYTAIA ΩPA.



Υπηρέτησε στην Α.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ στην Α.Δ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.



KAΛH ΔYNAMH ΣTHN OIKOΓENEIA.



Βασιλης Σιωμος

Πηγή: bloko.gr