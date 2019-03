Αίσιο τέλος: Βρέθηκε στην Ελβετία η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί από τη Θεσσαλονίκη

Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Κατερίνας από τη Θεσσαλονίκη, που αγνοούταν από τις 15 Μαρτίου. Εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα στην Ελβετία.



Η Κατερίνα Μ. είναι καλά στην υγεία της και βρίσκεται ασφαλής σύμφωνα με ανακοίνωση από «Το χαμόγελο του παιδιού».



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Κατερίνας στις 15/3/2019, ενώ η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της δύο μέρες πριν. Σε στενή συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές της Ελλάδας, προχώρησε απευθείας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης.



Καθώς, πολύ σύντομα προέκυψαν πληροφορίες ότι η Κατερίνα πιθανόν βρισκόταν σε χώρα του εξωτερικού, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe – MCE), προέβη σε διασυνοριακή ενημέρωση όλων των συνεργαζόμενων φορέων με σκοπό την αναζήτηση της ανήλικης σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Άμεση συνεργασία διατηρήθηκε με τις Αρχές και τον Οργανισμό Μissing Children Switzerland στην Ελβετία και με τις Αρχές και τον συνεργαζόμενο φορέα Telefono Azzuro στην Ιταλία, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ανήλικη μετακινούνταν μεταξύ αυτών των κρατών.





Παράλληλα, «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» ως μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children – ICMEC) μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας αναζήτησης παιδιών Global Missing Children Network (GMCNgine) ενεργοποίησε τον μηχανισμό αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών με σκοπό την άμεση ενημέρωση όλων των Φορέων και Αστυνομικών Αρχών που δραστηριοποιούνται στις εξαφανίσεις ανήλικων σε παγκόσμια κλίμακα. Επιπλέον, μέσω της ίδιας πλατφόρμας ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός FIA Alerts (Federation for Internet Alerts), μέσω του οποίου έλαβαν ενημέρωση έγκαιρα όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι εγγεγραμμένοι χρήστες στον συγκεκριμένο μηχανισμό αναζήτησης.



Τέλος, μετά από τις συντονισμένες, επίμονες προσπάθειες και τις εντατικές έρευνες σε Ελλάδα και σε εξωτερικό, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 23/3/2019 ενημερώθηκε από το Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ότι η Κατερίνα εντοπίστηκε στην Ελβετία και ότι είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ασφαλή επιστροφή της στην Ελλάδα όπως αυτή πραγματοποιήθηκε τελικά στις 25/03/2019. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Κατερίνα για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.



Ωστόσο, για ακόμη μια φορά ανακύπτουν προβληματισμοί και εγείρονται ερωτηματικά που απαιτούν μια άμεση απάντηση, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που με μεγάλη ευκολία ένα ανήλικο παιδί μόλις 16 ετών κατάφερε να μετακινείται σε χώρες του εξωτερικού, χωρίς να γίνει αντιληπτό από τις αρμόδιες Αρχές.