Αγκάθα Κρίστι: Η ζωή και το έργο της σε ένα ντοκιμαντέρ

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV ανακοίνωσε την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη ζωή και το έργο της Αγκάθα Κρίστι αλλά και του διάσημου λογοτεχνικού χαρακτήρα της, του ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό.

Ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ θα είναι ο παρουσιαστής του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Agatha & Poirot: Partners in Crime» (Αγκάθα και Πουαρό: Συνέταιροι στο έγκλημα), το οποίο θα παρακολουθεί τις προσωπικές εμπειρίες της Κρίστι και θα εξετάζει πώς αυτές επηρέασαν το έργο της.



«Αποτελεί μια μαρτυρία για τη γιαγιά μου και το εξαιρετικό δημιούργημά της, τον Ηρακλή Πουαρό, τους οποίους υμνούμε μετά από 100 χρόνια, και για τους οποίους υπάρχουν ακόμα πολλά να μάθουμε», είπε ο Τζέιμς Πρίτσαρντ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Agatha Christie Limited που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του έργου της Κρίστι.

Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ θα είναι και ο Ηρακλής Πουαρό και ο αντίκτυπος του χαρακτήρα που έπλασε η Κρίστι στη λαϊκή κουλτούρα.