Ακόμα θυμάμαι το πρόσωπο του ανθρώπου που με λήστεψε

Κρατούσε όπλο κι είπε: «Μη φωνάξεις, δε θα σε πειράξω ακούς; Μόνο μη φωνάξεις».

Ένιωθα ότι έπαιζα σε ταινία. Αποκλείεται να μου συνέβαινε στα αλήθεια. Αποκλείεται. Σε λίγο κάποιος θα φώναζε cut κι όλα θα τελειώνανε. Μήπως το όπλο είναι ψεύτικο, θυμάμαι να ρωτάω τον εαυτό μου. Γρήγορα μου απάντησα, πώς δε θα έκανα τίποτα για να το διαπιστώσω.

«Αν είσαι ήσυχη και κάνεις ότι σου πω, σε δέκα λεπτά θα έχω φύγει. Κατάλαβες;» μου είπε.

Κούνησα το κεφάλι μου θετικά. Θυμήθηκα πως στις περισσότερες ταινίες που έχω δει, η καλύτερη λύση είναι να κάνεις αυτό που σου λένε. Τα προβλήματα ξεκινάνε όταν κάνεις παρεμβάσεις στο σενάριο που έχουν φτιάξει αυτοί (οι ληστές) στο κεφάλι τους. Το ότι ήμουν εκεί, ήταν ήδη μια παρέμβαση. Δεν θα άντεχε άλλη, τον έβλεπα. Ήταν αγχωμένος. Πολύ αγχωμένος.

Cooperate/Συνεργάσου/ Δεν είναι ώρα για ηρωισμούς. Μην κάνεις τίποτα που θα βάλει σε λειτουργία τους μηχανισμούς της δικής τους επιβίωσης. Κι όταν σου έρχεται να τσιρίξεις απλά σκέψου ότι όσο πιο συνεργάσιμος είσαι, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει όλο αυτό.

Γύρω στο 1.80, καστανός με ελαφρώς σγουρά μαλλιά, μαύρη μπλούζα και τζιν. Πρόσωπο, όμορφο σχετικά. Μάτια καστανά αμυγδαλωτά, μύτη κανονική και χείλη σαρκώδη. Κουκούλα όχι.

Γιατί να μη φοράει κουκούλα; Γιατί; Γιατί να με κάνει να ανησυχώ ακόμη περισσότερο; Γιατί να βάλει και τον εαυτό του σε επιπλέον κίνδυνο. Δε φτάνει ρε φίλε που μπαίνεις σε ξένο σπίτι με όπλο, μου είσαι κι απροετοίμαστος. Τι θες να μου πεις δηλαδή, ότι δεν το ήξερες ότι θα με ληστέψεις; Ότι έτσι αυθόρμητα σου ήρθε όταν είδες την πόρτα μου;

Έχω δει το πρόσωπό του κι αυτό δεν είναι καλό, αποκλείεται να είναι καλό. Η σκέψη αυτή μου κόλλησε στο κεφάλι. Κι όσο κολλούσε τόσο πιο πολύ με έκανε να τον παρατηρώ. Τις κινήσεις του, τη φωνή του. Ήταν πολύ αγχωμένος. Τόσο που σχεδόν τον λυπήθηκα. Εγώ, λυπήθηκα αυτόν που είχε εισβάλλει στο σπίτι μου και με απειλούσε με όπλο.

«Που έχεις τα λεφτά;» είπε.

Η επόμενη ερώτηση. Εκεί μου ήρθε να γελάσω λίγο. Δεν το έκανα. Λεφτά, ποια λεφτά; Δεν έχω λεφτά του απάντησα. Αν θες όμως, μπορώ να πεταχτώ μέχρι την τράπεζα να βγάλω. Αλήθεια, αυτό είπα. Πάνω που νόμιζα ότι ήμουν ψύχραιμη το οικοδόμημα κατέρρευσε. Ήταν δυνατόν να του προτείνω να πεταχτώ μέχρι την τράπεζα; Πήγαινα καλά;

«Μην κουνηθείς» μου είπε. «Πες μου μόνο που έχεις το πορτοφόλι σου».

Του είπα που είχα το πορτοφόλι μου, το οποίο περιείχε το πολύ δέκα ευρώ κι αφού πήγε στο σαλόνι να το βρει, έμεινα για λίγο μόνη. Αναπνοές. Τον άκουγα να ψαχουλεύει. Κι άλλες αναπνοές.

«Που είναι το κινητό σου;» Η φωνή του απογοητευμένη.

«Στο τραπέζι, είπα. Αλλά δεν είναι καν smartphone. Είναι μια μπακατέλα που δεν πιάνει τίποτα. Πότε θα το καταλάβεις ότι μπήκες σε λάθος σπίτι;» σκέφτηκα.

«Αυτό είναι το κινητό σου;».

«Ναι αυτό». Στο είπα ότι μπήκες σε λάθος σπίτι. Από μέσα μου, τουλάχιστον, στο είπα. Ξαναήρθε στο δωμάτιο. Ήταν εκνευρισμένος. Τζίφος η ληστεία, τζίφος. Και τότε είπε τη φράση που ακόμα και τώρα όταν τη θυμάμαι, ανατριχιάζω.

Η φράση-τραύμα: «Θέλω να γυρίσεις μπρούμυτα και να μείνεις έτσι μέχρι να σου πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να ακούσεις δε θα γυρίσεις. Κατάλαβες;»

Go inside yourself and build a protective wall. Ο χρόνος μπορεί να σου φανεί ατελείωτος για αυτό βυθίσου στον εαυτό σου και προσπάθησε να διατηρήσεις τη ψυχραιμία σου. Αν πιστεύεις, προσευχήσου, αν όχι, άντλησε ότι δύναμη έχεις κι επανέλαβε στον εαυτό σου ότι όλα θα τελειώσουν γρήγορα, πολύ γρήγορα. Σε λίγο όλα θα είναι μια κακή ανάμνηση. Οραματίσου τι θα κάνεις όταν όλα έχουν τελειώσει. Οραματίσου το μέλλον.

Γύρισα μπρούμυτα για όσο χρόνο αυτός χρειαζόταν να έρθει να πάρει το laptop που είχα πάνω στο κρεβάτι (ήθελα να δω και ταινία πριν με πάρει ο ύπνος). Αυτά τα δευτερόλεπτα ήταν τα πιο βασανιστικά. Όσο μπορούσα να τον δω, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Κι ας τον έβλεπα αγχωμένο, κι ας έβλεπα το όπλο του να με σημαδεύει. Καλύτερα πριν που έβλεπα, σίγουρα. Κι ο παραμικρός θόρυβος που έκανε, όσο ήμουν γυρισμένη, ήταν εφιαλτικός. Φυσικά δεν απέφυγα τις σκέψεις περί βιασμού, στραγγαλισμού κι ότι άλλο σε –ισμού.

Ευτυχώς το όλο εγχείρημα δεν κράτησε πάνω από δυο λεπτά. Το λάπτοπ όμως ήταν χαλασμένο. Δεν δούλευε το πληκτρολόγιο. Του το είπα κι αυτό. Πρέπει να ήμουν η χειρότερη ληστεία ever. Ζήτημα να έπιανε 150 ευρώ για ότι είχε αρπάξει από το σπίτι μου.