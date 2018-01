Ανάληψη ευθύνης για επιθέσεις σε καταστήματα Market In

Την Κυριακή 24/12, επιτεθήκαμε σπάζοντας τις τζαμαρίες των καταστημάτων Market in στις ακόλουθες περιοχές:

- στην οδό Λομβάρδου, στο Γκύζη

- στην οδό Λιακαταίων, στο Γκύζη

- στην οδό Θεσσαλονικής, στα Πετράλωνα

- στην οδό Αγίου Γεωργίου, στο Ίλιον

- στην οδό 17 Νοέμβρη, στο Χολαργό



Η κίνηση μας αυτή αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη ταξικής αλληλεγγύης στους εργαζόμενους που εδώ και καιρό διεξάγουν ένα δίκαιο αγώνα εναντιωμένοι στις συνθήκες που επιβάλλει η συγκεκριμένη εργασιακή γαλέρα, στην καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, στην τρομοκρατία της εργοδοσίας, των μπράβων και της καταστολής.





Στις 9/1/2017 η εταιρεία Market In ανακοίνωσε την εξαγορά των 110 από τα 130 καταστήματα σούπερ μάρκετ της χρεοκοπημένης εταιρείας Καρυπίδης ΑΒΕΕ. Ήδη η περίοδος που είχε προηγηθεί για τους εργαζόμενους, ήταν πολύ δύσκολη καθώς παρέμειναν απλήρωτοι από το Φλεβάρη του 2016, ζώντας στο πετσί τους την άγρια εκμετάλλευση των αφεντικών. Μέσα σε αυτό το πολύ επιβαρυντικό χρονικό διάστημα, στις 12/07/2017 στα Γιαννιτσά, μια εργαζόμενη 42 χρονών, απλήρωτη για 15 μήνες, έδωσε τέλος στη ζωή της. Γεγονός που αποτελεί αποτέλεσμα του αιμοδιψή εμπαιγμού της εργοδοσίας της Καρυπίδης, της απληρωσιάς, της βαρβαρότητας, της ανασφάλειας και του αδιεξόδου που βρίσκουν μπροστά τους, μέσα στο σύστημα και δη σε περίοδο κρίσης, πολλές φορές οι εργαζόμενοι.



Ο εμπαιγμός συνεχίζεται και από τη διάδοχη εταιρεία Market in, η οποία με την εξαγορά, υποχρεούται -βάση νόμου-, να προσλάβει όλους τους εργαζόμενους της Καρυπίδης και να εξοφλήσει τα δεδουλευμένα 1400 εργαζομένων που παρέμεναν απλήρωτοι. Αντί αυτού όμως η εταιρεία μετά την εξαγορά, θέτοντας ως προτεραιότητα την αύξηση της κερδοφορίας της κατέθεσε πρόταση στο σωματείο των εργαζομένων η οποία προέβλεπε την πρόσληψη των 1100 από τους 1400 εργαζόμενους με 20% περικοπή στους μισθούς και 50% μείωση των δεδουλευμένων. Το σωματείο και οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν την αντεργατική αυτή πρόταση και ξεκίνησαν μαζί με αλληλέγγυο κόσμο μια σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων.



Από εκεί και έπειτα η εργοδοσία των Market in εξαπολύει ένα κρεσέντο τρομοκρατίας εναντίον των εργαζομένων και των κινητοποιήσεων τους. Με κορωνίδα το κατάστημα των Ιωαννίνων, όπου το αφεντικό εν ονόματι Ράμος, σε αγαστή συνεργασία με καταστολή και μπράβους προσπαθεί να χτυπήσει τις κινητοποιήσεις και να κάμψει το ηθικό και το δίκαιο αγώνα, για επαναπρόσληψη 11 συναδέλφων, που διεξάγουν οι εργαζόμενοι.

Έτσι διαδραματίζονται στα Γιάννενα μια σειρά από γεγονότα που αποκρυσταλλώνουν την όξυνση της ταξικής σύγκρουσης όπως είναι η επίθεση των ΜΑΤ, με 3 συλλήψεις στους απεργούς στις 26 Οκτώβρη, οι συλλήψεις 3 συνδικαλιστών την Κυριακή 26/11 μέσα από τα σπίτια τους, έπειτα από μήνυση της εταιρείας για “διατάραξη εργασιακής ειρήνης”, “παρακώλυση εργασίας”, “άσκηση σωματικής βίας” καθώς και η εκ νέου κατασταλτική επίθεση στην απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 29/11, με αποτέλεσμα 12 συλλήψεις. Με αποκορύφωμα την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη, μέρα γενικής απεργίας όπου η εργοδοσία έβαλε ως εμπροσθοφυλακή της επίθεσης 15 μπράβους, (ένας από αυτούς ήταν και μπράβος του φασίστα βουλευτή της Χ.Α. Χρήστου Παππά). Η περιφρούρηση των απεργών ανταπάντησε δυναμικά στην επίθεση και απώθησε τους μπράβους της εργοδοσίας τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς. Την ίδια μέρα το βράδυ, οι χρυσαυγίτες μπράβοι, σαν το μακρύ χέρι των αφεντικών που είναι, επιτέθηκαν με μολότοφ στο Συνδικαλιστικό Κέντρο Ακηδεμόνευτων Τάσεων (ΣΥΝΔΙΚΑΤ) όπου στεγάζεται η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση (ΕΣΕ).



Η επίθεση τους αυτή ήταν ένα μήνυμα απέναντι στα αγωνιζόμενα κομμάτια που δείχνουν τη στήριξη τους στους εργαζόμενους για όλο αυτό το διάστημα.

Μετά από όλη αυτή τη σύγκρουση αλλά και λόγω του δυναμικού αγώνα των εργαζομένων, και των αλληλέγγυων, ο οποίος έσπασε την τρομοκρατία της εργοδοσίας και της καταστολής των μπράβων, το δικαστήριο αναγκάστηκε να επισπεύσει την προσωρινή επαναπρόσληψη των 11 απολυμένων και να επανεξεταστεί η απόφαση το ερχόμενο έτος.



Οι περιπτώσεις των σούπερ μάρκετ “Καρυπίδης” και “Market in” δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Αποτελούν κομμάτια από το παζλ της επίθεσης του κεφαλαίου ενάντια στον κόσμο της εργασίας. Εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικευμένης εργασιακής αναδιάρθρωσης προς όφελος των συμφερόντων του κεφαλαίου που πραγματώνεται τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όσο και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και επιφυλάσσει ένα πολύ ζοφερό μέλλον για τους εργαζόμενους. Ένα μέλλον που στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης που συνεχώς ευαγγελίζονται οι κυβερνώντες κατακρεουργούνται και θα κατακρεουργηθούν περαιτέρω τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις του εργαζόμενου λαού.



Δεδομένου ότι ζούμε σε μια περίοδο αυξημένης οπισθοχώρησης του εργατικού κινήματος η και ακόμα ενσωμάτωσης της ήττας από την πλευρά κάποιων εργαζομένων, η κινητοποίηση απέναντι στην εργοδοσία των Market in απέδειξε πως ο συλλογικός δυναμικός ταξικός αγώνας, μπορεί να φέρει σημαντικές νίκες.



Η χρήση αντιβίας, ειδικότερα σε εργατικές διεκδικήσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολα απορροφήσιμη και κατανοητή από τους εργαζόμενους. Να βρίσκουν τον εαυτό τους πίσω από τη δράση, να αισθάνονται την ενέργεια σαν κάτι δίκαιο. Βασικός στόχος ούτως η άλλως τέτοιον κινήσεων είναι η προσπάθεια αντιστροφής της ψυχολογίας του φόβου και της ηττοπάθειας που επικρατεί στους χώρους εργασίας, λόγω της κατατρομοκράτησης των εργαζομένων μέσω των απολύσεων, των μειώσεων μισθών κτλ. Η προσπάθεια εν τέλει, ενδυνάμωσης των ίδιων των εργατικών αγώνων και η συμβολή στην έκβαση τους.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΓΑΛΕΡΑ ΤΩΝ MARKET IN

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΑΞΗΣ