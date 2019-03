Ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό αυτοκινήτου υποψήφιου δημάρχου της Χ.Α.

Ανάληψη ευθύνης από την ομάδα «Μαχητές της Μνήμης» για τον εμπρησμό του ΙΧ του υποψηφίου δημάρχου και γραμματέα της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Καβάλας Δημήτρη Βογιατζή αναρτήθηκε σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, μετά το περιστατικό στην πόλη της Βόρειας Ελλάδας πριν περίπου μία βδομάδα.

Πιο Αναλυτικά:

Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται καθημερινά επιθέσεις σε πρόσφυγες, οικογένιες και μικρά παιδιά, σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και καταλήψεις , σε θεατρικές παραστάσεις, σε αντιφασίστες / στριες , σε οτιδήποτε διαφορετικό και “ ξένο'' για τους ''νταήδες'' της Χ.Α.Πριν λίγες μέρες είδαμε τη σκληρή και πραγματική εκδοχή αυτής της συμπεριφοράς από τον Ναζί μακελάρη της Νέας Ζηλανδίας.

Στο όπλο του ήταν γραμμένη μια κωδική φράση '' 14 words'' ( 14 λέξεις ) '' We must secure the existence of our people and the future for white children'' ( πρέπει να εξασφάλισουμε την ύπαρξη του λαού μας και ένα μέλλον για τα λευκά παιδιά )Η φράση αυτή χρησιμοποιείται από τους Νάζι σε όλο το κόσμο για να συννενοούνται μεταξύ τους.Αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τον Αμερικάνο Νεοναζί , Ντέιβιντ Λέιν , μέλος της οργάνωσης The Order .

Τη φράση αυτή , εννοείται πως τη χρησιμοποιούν και οι '' δικοί'' μας Χρυσαυγήτες.Ξεκάθαρα δίνουν τα εύσημα στο μακελάρη της Νέας Ζηλανδίας και σε όλους τους Νεοναζί δολοφόνους. Μαχόμενοι το φασισμό, αποφασίσαμε τα ξημερώματα της Τετάρτης , 20/3/2019, να κάψουμε το αυτοκίνητο του Δημήτρη Βογιατζή , γραμματέα της Τ.Ο. Καβάλας και υποψήφιο δημάρχου με την Ελληνική Αυγή. Αυτό ήταν μόνο η αρχή τσακίζουμε Ναζί Μαχητές της Μνήμης

ethnos.gr