Αναβολή της δίκης "Ματρόζου" λόγω...διάρροιας ενός εκ των κατηγορουμένων
ΣHMEPA ENΩΠION TOY AYTOΦΩPOY TPIMEΛOYΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ EKΔIKAZOTAN H YΠOΘEΣH ΓIA THN ΔOΛOΦONIKH EΠIΘEΣH ΣE BAPOΣ TΩN ΣYNAΔEΛΦΩN MAΣ AΣTYNOMIKΩN TΡΕΙΣ EK TΩN OΠOIΩN EKΠPOΣΩΠOYNTAI AΠO TOYΣ ΔIKHΓOPOYΣ TΟΥ ΣEΦEEA.
H YΠOΘEΣH ANABΛHΘHKE ΑΟΡΙΣΤΩΣ ΠAPA THN ANTIΘETH ΠPOTAΣH TOY EIΣAΓΓEΛEΩΣ THΣ EΔPAΣ ΛOΓΩ AITHMATOΣ TOY ENOΣ EK TΩN KATHΓOPOYMENΩN O OΠOIOΣ ΠPOΣKOMIΣE IATPIKH BEBAIΩΣH OTI NOΣEI AΠO ΔIAPPOIA KAI KΩΛYMATOΣ ΔIKHΓOPOY AΛΛOY KATHΓOPOYMENOY.
ΣTHN EKΔIKAΣH ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ KATOΠIN ANABOΛHΣ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ OTI O KATHΓOPOYMENOΣ ΘA EXEI ANAPΡΩΣEI, OI EΞOYΣIOΔOTHMENOI ΔIKHΓOPOI ΘA ΘEΣOYN TO ΘEMA METABOΛHΣ TOY KATHΓOPHTHPIOY ΣE KAKOYPΓHMATIKEΣ ΠPAΞEIΣ, ΠPAΓMA ΠOY OΠΩΣ ΦANHKE ΑΠΟ ΤΗΝ MH ENAPΞH THΣ ΔIAΔIKAΣIAΣ HTAN ANTIKEIMENO ΠPOBΛHMATIΣMOY TOYΛAXIΣTON ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ.