Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και τα Συλλογικά Όργανα της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:
Γνωρίζεται ότι κατατέθηκαν νομότυπα μέσα στις προβλεπόμενες από το καταστατικό και το ανωτέρω σχετικό, ημερομηνίες – προθεσμίες, οι παρακάτω υποψηφιότητες ανά συνδικαλιστική παράταξη για το Δ.Σ. και τα Συλλογικά Όργανα της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., κατά τις αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν στις 11 Δεκεμβρίου 2018, στο 29ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριό μας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3938/2011.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των υποψηφίων των Ενώσεών σας.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ε.Σ.Κ.Α.
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
|1
|Α/Υ
|ΑΖΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|2
|Α/Α'
|ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΔΝΣΗ ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ/ΟΜ.ΖΗΤΑ
|3
|Α/Α'
|ΒΕΛΛΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΔΠEΕΣ/ΤΜ.ΕΚΠΑΙΔ.
|4
|Α/Α'
|ΓΟΥΣΙΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΤΑ ΑΡΤΑΣ
|5
|Α/Υ
|ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΔΑ ΔΡΑΜΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
|6
|Α/Β'
|ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΝΣΗ ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ/ΟΜ.ΖΗΤΑ
|7
|Α/Β'
|ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|8
|Α/Δ
|ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΔΠΕΕΣ
|9
|Α/Y
|ΜΠΑΚΑΛΩΝΗΣ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|Β' ΤΤ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
|10
|Α/Υ
|ΜΠΡΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
|11
|Α/Δ
|ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΔΑΑ/ΥΔΕΖΙ
|12
|Α/Υ
|ΠΕΤΡΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
|13
|Α/Δ
|ΠΛΑΤΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΔΟΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΔΙΑΧ
|14
|Α/Υ
|ΠΛΕΣΣΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΠΑΔΔΕ
|15
|Α/Υ
|ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΑΠΙΟΣ
|ΓΕΠΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
|1
|Α/Α'
|ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΠΑΔΑΜΘ/ΤΔΕ
|2
|Υ/Β'
|ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|Α’ ΤΤ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
|3
|Α/Α'
|ΣΙΓΚΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΑΕΑ/ΔΑΠ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
|A.
|ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
|1
|Α/Α'
|ΒΕΛΛΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΔΠEΕΣ/ΤΜ.ΕΚΠΑΙΔ.
|2
|Α/Δ
|ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΔΠΕΕΣ
|3
|Α/Δ
|ΠΛΑΤΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΔΟΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΔΙΑΧ
|B.
|ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
|1
|Α/Δ
|ΒΡΑΝΤΖΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΕΑ
|2
|Α/Α'
|ΤΣΟΚΡΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΥΠΠΔ/ΤΜ.ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ.
|1
|Α/Δ
|ΒΡΑΝΤΖΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΕΑ
|2
|Α/Υ
|ΔΕΛΗΔΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΕΕ/ΤΜ.ΟΠΤ.ΥΛ.ΦΩΤ.&ΜΕΘΟΔ.
Ε.Σ.Κ.Α.Κ.Μ.
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
|1
|Α/Β'
|ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΔΑΘ/ΥΔΝ
|2
|Α/Δ
|ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΔΑΘ/ΥΔΝ
|3
|Α/Β'
|ΠΟΛΙΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΕΦΓΚΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|4
|Α/Β'
|ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΑΘ/ΥΔΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
|1
|Υ/Α'
|ΛΑΜΠΡΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΑΔΘ/Β'Τ.ΑΜ.ΕΠ./ΔΙ.ΑΣ
|2
|Α/Β'
|ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΑΘ/ΥΔΝ
Α.ΚΙ.Δ.Α.
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
|1
|Υ/Β'
|ΒΑΓΕΝΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΥΑΒΕ
|2
|Α/Α'
|ΒΕΝΑΡΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΑΕΑ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
|3
|Α/Υ
|ΓΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΥΜΕΤ
|4
|Α/Α'
|ΚΟΚΚΑΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
|5
|Α/Α'
|ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΥΑΒΕ
ΝΕ.Σ.Π.Α.Α.
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
|1
|Α/Α'
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΑΔΘ/ΤΜ.ΕΚΠΑΙΔ.
|2
|Α/Α'
|ΝΤΑΧΑΜΠΡΕ
|ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ
|ΥΑΕΕΒΒΕ
|3
|Α/Β'
|ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΥΑΕΕΒΒΕ
|4
|Α/Β'
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΥΑΕΑΑΒΕ
|5
|Α/Υ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΤ ΑΥΤ/ΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
|1
|Υ/Α'
|ΣΔΡΑΚΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
|A.
|ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
|1
|Α/Α'
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΑΔΘ/ΤΜ.ΕΚΠΑΙΔ.
|B.
|ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
|1
|Α/Α'
|ΝΤΑΧΑΜΠΡΕ
|ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ
|ΥΑΕΕΒΒΕ
|2
|Α/Β'
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΥΑΕΑΑΒΕ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ.
|1
|Α/Υ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΤ ΑΥΤ/ΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
|2
|Α/Β'
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΥΑΕΑΑΒΕ