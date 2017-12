Αναρχικοί ανέλαβαν την ευθύνη για το μπαράζ επιθέσεων σε σούπερ μάρκετ της Αττικής

Την ευθύνη για το μπαράζ επιθέσεων σε εννέα σούπερ μάρκετ στην Αττική ανέλαβαν αναρχικοί με ανάρτησή τους σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.



Στο κείμενό τους αναφέρουν ότι «σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων στα Market In, και κυρίως στον αγώνα ενάντια στην εργοδοσία και τις πρακτικές της στο κατάστημα των Ιωαννίνων, το βράδυ της Κυριακής 24 Δεκέμβρη παρεμβήκαμε συντονισμένα σπάζοντας τις τζαμαρίες σε 9 καταστήματα της Αττικής»

Ολόκληρη η ανάρτηση:



«Οι 1.400 εργαζόμενοι στην αλυσίδα σούπερ-μάρκετ “Καρυπίδης” βρίσκονται απλήρωτοι έως και 25 μήνες, και αγωνίζονται για την καταβολή των δεδουλευμένων τους, και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους. Μετά την εξαγορά των περισσότερων καταστημάτων από τον όμιλο Market In, η κινητοποίηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, όπως και η επίθεση της εργοδοσίας. Τα αφεντικά του Καρυπίδη και του Market In, σε μία καλοστημένη επιχείρηση εξαπάτησης και τρομοκράτησης των εργαζομένων, προέβαλαν ως μόνη λύση για τη διατήρηση των επιχειρήσεων, το ψαλίδισμα στο μισό των χρωστούμενων δεδουλευμένων, μείωση 20% στους μισθούς και απόλυση 400 εργαζομένων.



Στο Market In των Ιωαννίνων η ταξική σύγκρουση αποτυπώνεται σε όλη της την έκταση με τη συνεργασία κράτους, μπράβων-φασιστών και αφεντικών από τη μία, και την σταθερά μαχητική στάση του εργατικού κινήματος από την άλλη. Μετά την επίθεση των ΜΑΤ στους απεργούς έξω από το συγκεκριμένο κατάστημα με 3 συλλήψεις στις 26 Οκτώβρη, μετά και από τις συλλήψεις τριών συνδικαλιστών μέσα στα σπίτια τους καθ’ υπόδειξη της εταιρίας, μετά από την επίθεση στην απεργιακή συγκέντρωση στις 29 Νοέμβρη με 12 συλλήψεις, η διοίκηση αποφασίζει να αναβαθμίσει το οπλοστάσιό της. Έτσι, στις 14 Δεκέμβρη, ημέρα γενικής απεργίας, το αφεντικό του καταστήματος, Ράμος, επιστρατεύει μία ομάδα 15 μπράβων, μεταξύ των οποίων και αρκετοί αναγνωρισμένοι χρυσαυγίτες. Οι μπράβοι επιτέθηκαν στην απεργιακή περιφρούρηση, χτυπήθηκαν και απωθήθηκαν επιτυχώς. Τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, το Συνδικαλιστικό Κέντρο Ακηδεμόνευτων Τάσεων (ΣΥΝΔΙ.Κ.Α.Τ.), όπου στεγάζεται η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Ιωαννίνων, δέχεται επίθεση με μολότοφ, προφανώς από τους ίδιους φασίστες που το προηγούμενο πρωί επιτέθηκαν στη συγκέντρωση.



Πέρα από το αφεντικό του εν λόγω καταστήματος, η κεντρική διοίκηση του ομίλου Market In είναι εξίσου υπεύθυνη, αποδεχόμενη τις παραπάνω τακτικές.



Εμείς από την πλευρά μας, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων στα Market In, και κυρίως στον αγώνα ενάντια στην εργοδοσία και τις πρακτικές της στο κατάστημα των Ιωαννίνων, το βράδυ της Κυριακής 24 Δεκέμβρη παρεμβήκαμε συντονισμένα σπάζοντας τις τζαμαρίες στα εξής καταστήματα της Αττικής:



1) οδός Μπάκου, Πολύγωνο, όπου σπάστηκαν και 3 βανάκια της εταιρίας



2) οδός Αρματολών & Κλεφτών, Αμπελόκηποι



3) οδός Γρίβα, Ηλιούπολη



4) οδός Λουκιανού, Άλιμος



5) οδός Καυκάσου, Κυψέλη



6) οδός Κέας, Κυψέλη



7) οδός Μιχαήλ Βόδα, Άγιος Νικόλαος



8) οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Νέα Σμύρνη



9) οδός Γεωργίου Ζωγράφου 100, Ζωγράφου»

