Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 1.150 νέες θέσεις για μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακά προγράμματα σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν 1.150 άτομα, προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα μεταπτυχιακά προσφέρονται από τη σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ και οι σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00, μέσω τις ιστοσελίδας του ιδρύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΑΠ, το πανεπιστήμιο παρέχει εξ αποστάσεως προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στα νέα Προγράμματα Σπουδών, το ΕΑΠ υιοθετεί τις εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες, εναρμονισμένο με την πρακτική και τη μεθοδολογία που ακολουθείται στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, εισάγοντας παράλληλα και νέες δραστηριότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προωθεί το ψηφιακό, διαδραστικό υλικό, εφαρμόζει το αρθρωτό σύστημα, ενώ δίνεται η δυνατότητα επιλογής και συμμετοχής σε τηλε - Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις -ΟΣΣ (online).

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών προσφέρει προγράμματα σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00, προσφέρει θέσεις για τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:

Δημιουργική Γραφή - ΔΓΡ (250 θέσεις): Αντικείμενο του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και όσων επιδιώκουν να διδαχθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών (πεζών και ποιητικών), θεατρικών, δημοσιογραφικών κειμένων και κινηματογραφικού σεναρίου, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη θεωρητική και την εργαστηριακή προσέγγιση τους.

Language Education for Refugees And Migrants - LRM (150 θέσεις): To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με τίτλο "Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες" είναι σχεδιασμένο για τις/τους εκπαιδευτικούς και απόφοιτες/τους που επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, καθώς και να αναπτύξουν νέους πόρους που αργότερα μπορούν να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα πλαίσια και επίπεδα.

Δημόσια Ιστορία - ΔΙΣ (150 θέσεις): Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Ιστορία» είναι η μελέτη των τρόπων με τους οποίους το παρελθόν ανασυγκροτείται, διαχέεται και αποτυπώνεται στη δημόσια σφαίρα μέσα από τις τελετές και τους εορτασμούς, τα μνημεία και τα μουσεία, τα σχολεία και τους άλλους κρατικούς θεσμούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον κινηματογράφο, το διαδίκτυο κ.τ.ό. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι διπλός: αφενός να εντρυφήσει στις ιδιαιτερότητες των νέων μορφών παραγωγής ιστορικής γνώσης και κουλτούρας και, αφετέρου, να προετοιμάσει επιστημονικά όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά σε φορείς που διαχειρίζονται το παρελθόν στη δημόσια σφαίρα.

Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς - ΑΔΕ (300 θέσεις): Το ΜΠΣ έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακού επιπέδου εξειδίκευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσολογικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας και εφαρμογών της στην εκπαίδευση, υπό το πρίσμα των πιο σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στη γλωσσική επιστήμη.

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας - ΑΓΓ (200 θέσεις): Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας - ΓΕΡ (100 θέσεις): Ο κύριος σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Για λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά την Πρόσκληση για όλα τα Προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο του 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eap.gr, προκειμένου στη συνέχεια να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

