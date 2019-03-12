Αποτελέσματα κλήρωσης Λαχειοφόρου Αγοράς Ε.ΑΣ.Υ.Α. 9-3-2019
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019, στον Παιδικό Αποκριάτικο Χορό της Ένωσής μας, η κλήρωση της Λαχειοφόρου Αγοράς, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν προς ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με αναπηρία «Το Εργαστήρι» ( www.ergastiri.org ).
Οι λαχνοί και τα δώρα που κληρώθηκαν είναι τα κάτωθι:
|Α/Α
|ΛΑΧΝΟΣ
|ΔΩΡΟ
|1
|759
|ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ PRP (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΛΛΙΩΝ “BERGMANN KORD”)
|2
|821
|ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ)
|3
|2183
|ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ (ΔΕΡΜAT/ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ “SKIN CENTERS”)
|4
|2300
|ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ANYTIME ΒΑΣΙΚΗ (INTERAMERICAN)
|5
|2937
|ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (INTERAMERICAN)
|6
|2962
|ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (INTERAMERICAN)
|7
|3626
|ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
|8
|3709
|DRONE ARCHOS + VR GLASSES (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
|9
|3724
|ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ)
|10
|3759
|ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
|11
|4590
|TABLET HUAWEI (HRS MOBILE)
|12
|4916
|ΛΟΥΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ – ROMANTIC KAISERBAD ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ (“KURLAND SPA”)
|13
|5352
|TABLET VODAFONE (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
|14
|5562
|SMARTPHONE HUAWEI (ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Ε.)
|15
|5943
|ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
|16
|6742
|ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΑΣ (INTERAMERICAN)
|17
|7057
|ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
|18
|7701
|ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
|19
|8500
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ IQOS (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
|20
|8583
|ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ)
|21
|10311
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ IQOS (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
|22
|11714
|SMARTPHONE HUAWEI (ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Ε.)
|23
|11838
|ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ «YORK» 9.000 BTU (FG EUROPE Α.Ε.)