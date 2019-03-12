Αποτελέσματα κλήρωσης Λαχειοφόρου Αγοράς Ε.ΑΣ.Υ.Α. 9-3-2019

Αποτελέσματα κλήρωσης Λαχειοφόρου Αγοράς Ε.ΑΣ.Υ.Α. 9-3-2019

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019, στον Παιδικό Αποκριάτικο Χορό της Ένωσής μας, η κλήρωση της Λαχειοφόρου Αγοράς, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν προς ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με αναπηρία «Το Εργαστήρι» ( www.ergastiri.org ).

        Οι λαχνοί και τα δώρα που κληρώθηκαν είναι τα κάτωθι:

Α/Α ΛΑΧΝΟΣ ΔΩΡΟ
1 759 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ PRP (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΛΛΙΩΝ “BERGMANN KORD”)
2 821 ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ)
3 2183 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ (ΔΕΡΜAT/ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ “SKIN CENTERS”)
4 2300 ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ANYTIME ΒΑΣΙΚΗ (INTERAMERICAN)
5 2937 ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΑΣ  (INTERAMERICAN)
6 2962 ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΑΣ  (INTERAMERICAN)
7 3626 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
8 3709 DRONE ARCHOS + VR GLASSES (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
9 3724 ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ)
10 3759 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
11 4590 TABLET HUAWEI (HRS MOBILE)
12 4916 ΛΟΥΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ – ROMANTIC KAISERBAD ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ (“KURLAND SPA”)
13 5352 TABLET VODAFONE (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
14 5562 SMARTPHONE HUAWEI (ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Ε.)
15 5943 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
16 6742 ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΑΣ  (INTERAMERICAN)
17 7057 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
18 7701 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURODENT (IMED)
19 8500 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ IQOS (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
20 8583 ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ)
21 10311 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ IQOS (Π.Κ.Σ.Α.Α.)
22 11714 SMARTPHONE HUAWEI (ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Ε.)
23 11838 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ «YORK» 9.000 BTU (FG EUROPE Α.Ε.)
Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019 - 13:29

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