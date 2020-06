Από τον Μπεν Νίνταμ στην Μαντλίν: Εξαφανίσεις παιδιών που συγκλόνισαν τον κόσμο

Εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα ένας Γερμανός παιδόφιλος, ο Κριστιάν Μπρίκνερ αποτελεί τον κύριο ύποπτο της εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν, τον Μάιο του 2007.



Σύμφωνα με τη Telegraph, ο Γερμανός εξετάζεται και για τον μυστηριώδη θάνατο της 16χρονης Καρόλα Τίτζε το 1996.



Η Καρόλα εξαφανίστηκε το πρωί της 5ης Ιουλίου ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς της στο φλαμανδικό θέρετρο Ντε Χάαν στη Δυτική Φλάνδρα.



Η έφηβη ήταν αγνοούμενη για έξι ημέρες προτού το πτώμα της βρεθεί βίαια ακρωτηριασμένο σε αμμόλοφους. Μέρες πριν από την εξαφάνισή της, φέρεται να την είχαν δει με έναν Γερμανό τον οποίο η αστυνομία προσπάθησε να εντοπίσει αλλά απέτυχε.



Εισαγγελείς στην Μπριζ επιβεβαίωσαν στα τοπικά Μέσα ότι τώρα εξετάζουν την πιθανή σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο της Τίτζε με τον Μπρίκνερ μετά την υπόδειξή του ως βασικού υπόπτου για την εξαφάνιση της Μαντλίν από την Πράια ντα Λουζ το 2007.



Δίπλα στο φρικιαστικό πρόσωπό του «ποζάρουν» πολλά ακόμη κτήνη που απήγαγαν και εξαφάνισαν παιδιά…

Έιταν Πέιτζ: Το αγόρι που πήγε να πάρει το σχολικό και δεν επέστρεψε ποτέ…



Το πρωινό της 25ης Μαΐου του 1979, ο 6χρονος Έιταν βγήκε από το διαμέρισμα της οικογένειας στο Σόχο του Μανχάταν, για να πάει για πρώτη φορά μόνος του με τα πόδια στη στάση του σχολικού λεωφορείου, δύο τετράγωνα μακριά, στη γωνία West Broadway and Prince.

Δεν πήρε όμως ποτέ το σχολικό. Αν και ο δάσκαλός του είδε πως απουσίαζε δεν ειδοποίησε τον διευθυντή του σχολείου. Όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι από το σχολείο, ώρες μετά, οι γονείς του ειδοποίησαν την αστυνομία. Ξεκίνησε το ίδιο απόγευμα μια τεράστια έρευνα από περίπου 100 αστυνομικούς και σκυλιά Μπλαντχάουντ, που χρησιμοποιούνται από τον Μεσαίωνα για να εντοπίζουν ανθρώπους. Η έρευνα κράτησε για βδομάδες, χωρίς αποτέλεσμα.



Φωτογραφίες του Έιταν τυπώθηκαν σε αμέτρητες αφίσες, για πρώτη φορά, σε συσκευασίες γάλακτος που κυκλοφορούσε σε όλη τη χώρα ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν τον είχαν δει. Το πρόσωπο του μικρού «έπαιζε» παντού, ακόμη και σε σε οθόνες στην Times Square.

Έιταν Πέιτζ