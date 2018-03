Αστυνομική Ακαδημία: Διαδικτυακό Σεμινάριο για την CEPOL & το Ηλεκτρονικό της Δίκτυο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, (6 Μαρτίου 2018), διαδικτυακό σεμινάριο του Εθνικού Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα, «Εθνικό Διαδικτυακό Σεμινάριο για την CEPOL και το Ηλεκτρονικό της Δίκτυο (National Webinar for CEPOL and its e-Net).

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από το Εθνικό Τμήμα CEPOL, με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής του Νόμου – CEPOL, με τη συμμετοχή Αξιωματικών και προσωπικού του Εθνικού Τμήματος CEPOL, ως ομιλητών.

Απευθύνθηκε σε στελέχη των Αρχών Επιβολής του Νόμου (Αστυνομικούς, Λιμενικούς, Υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, Δικαστικούς, κ.λπ.), στοχεύοντας στην πληροφόρησή τους σχετικά με την CEPOL και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες/εργαλεία τα οποία προσφέρει καθώς και την προώθηση μιας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κουλτούρας των Αρχών Επιβολής του Νόμου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, ενώ την παρακολούθησαν (140) Έλληνες χρήστες.

Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με την CEPOL και το Εθνικό Τμήμα της θα συνεχίσει την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων το 2018, με την διοργάνωση τριών ακόμα σχετικών πανευρωπαϊκών εκπαιδεύσεων, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

