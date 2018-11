Ασφυξία και SOS στη Σάμο - 5.000 πρόσφυγες σε hotspot 700 θέσεων

Για εκρηκτική κατάσταση στη Σάμο που κινδυνεύει να γίνει ανεξέλεγκτη αν δεν αποσυμφορηθεί άμεσα η δομή φιλοξενίας των μεταναστών προειδοποιεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στη δομή που έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι 700 άτομα ζουν 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες και τόσο οι ίδιοι όσοι και οι κάτοικοι της Σάμου βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις ενώ η κακοκαιρία επιδεινώνει την ήδη δραματική κατάσταση.

Σε επιστολή τους η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου και ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Νίκος Κατρακάζος, απέστειλαν στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δημήτρη Βίτσα προειδοποιώντας ότι μέρα με τη μέρα η κατάσταση κινδυνεύει να γίνει ανεξέλεγκτη.

Στην επιστολή τους αναφέρουν:

«Κύριε Υπουργέ,

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πλέον στο νησί της Σάμου και ειδικότερα στην πόλη της Σάμου δεν είναι οριακή και δύσκολη όπως την περιγράφετε στα μέσα ενημέρωσης, είναι εκρηκτική. Πολύ γρήγορα, εάν δεν ενεργήσετε άμεσα, θα είναι και ανεξέλεγκτη.

Έχουμε δεκάδες φορές τονίσει το αυτονόητο. Πέραν των σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στη ζωή των κατοίκων του νησιού μας είναι αδύνατο 5.000 άτομα να ζήσουν σε μία εγκατάσταση που προορίζεται για 700 ανθρώπους και μάλιστα σε συνθήκες χειμώνα. Ήδη η πρώτη ελαφρά βροχή προκάλεσε ανησυχητικές καταστάσεις. Ακολουθούν καταιγίδες, επιδείνωση του καιρού και κρύο.

Οι δεσμεύσεις σας για αποσυμφόρηση μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι μετανάστες και πρόσφυγες διαρκώς αυξάνονται, ενώ ταυτόχρονα διαρκώς μετατίθεται για αργότερα η δέσμευση για μετακίνηση προς την ενδοχώρα.

Οι κάτοικοι της πόλης και του νησιού βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, έχοντας προ καιρού απολέσει την κανονικότητα στη ζωή τους. Αισθάνονται ότι δεν έχουν πλέον άλλη υπομονή. Από την άλλη πλευρά, οι δύστυχοι αυτοί άνθρωποι και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Όμηροι, ωσάν φυλακισμένοι, αποτέλεσμα της επιμονής για γεωγραφικό αποκλεισμό.

Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν πάει παρακάτω. Νέες υποσχέσεις και σχέδια δεν χωράνε. Χρειάζεται άμεση ενέργεια. Για την ενέργεια αυτή αποκλειστικά αρμόδιος είστε εσείς, εσείς και η Κυβέρνηση. Αρχίστε από σήμερα την αποσυμφόρηση του νησιού και ολοκληρώστε την τις επόμενες ημέρες. Μεταφέρετε όσους μετανάστες- πρόσφυγες χρειάζεται, ώστε το ΚΥΤ να λειτουργεί σύμφωνα με τη χωρητικότητά του.

Εμείς σας μεταφέρουμε την αγωνία των κατοίκων. Χτυπάμε με όλη τη δύναμή μας την καμπάνα. Η κατάσταση μέρα με τη μέρα κινδυνεύει να γίνει ανεξέλεγκτη. Και τότε αποκλειστικά υπεύθυνη θα είναι η Κυβέρνηση, εσείς και η Κυβέρνηση».

Στους δρόμους με συνθήματα «Samos no good», «We want to go»

Την ίδια ώρα δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες διαδηλώσαν χθες εν μέσω βροχής διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Οπως μεταδίδει το Samostime.gr η πρώτη βροχή στην πόλη της Σάμου έφερε και τις αναμενόμενες πρώτες διαμαρτυρίες μεταναστών και προσφύγων που διαμαρτύρονται για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους.

Φωνάζοντας μεταξύ άλλων συνθήματα όπως '' samos no good'' (Η Σάμος δεν είναι καλή) και ''we want to go'' (θέλουμε να φύγουμε), περίπου 100 μετανάστες και πρόσφυγες στην πλειοψηφία τους νεαρά παιδιά, αναστάτωσαν για λίγη ώρα το κέντρο της πόλης της Σάμου, υπό το διακριτικό βλέμμα της αστυνομίας και του Λιμενικού και το ανήσυχο των κατοίκων.

Μιλώντας στο samostimes μετανάστες και πρόσφυγες, περιγράφουν καταστάσεις όπου μωρά και οικογένειες κοιμούνται στις λάσπες, καταγγέλουν αδιαφορία από την διοίκηση του Κ.Υ.Τ. στο γεγονός ότι δεν έχουν ούτε καν πόσιμο νερό να πιουν ή να πλυθούν και πολλοί είναι αυτοί που μιλούν για πλήρη εξαθλίωση, προαναγγέλοντας νεες διαμαρτυρίες.

Βίντεο με την πορεία διαμαρτυρίας των μεταναστών στη Σάμο



