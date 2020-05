Αυστηρή σύσταση Χαρδαλιά: Take away σε ποτά και άτυπα πάρτι, απαγορεύονται - Αλλιώς θα ληφθούν μέτρα

Αυστηρή σύσταση και προειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που παραβιάζουν τα μέτρα έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πανδημία, ο υφ. Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε σε καταστήματα που κάνουν δήθεν take away και σερβίρουν ποτά, ενώ κόσμος συνωστίζεται έξω από αυτά. «Η εικόνα κάφε-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας», ανεφέρε ο κ. Χαρδαλιάς.