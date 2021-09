Αυτή είναι η φυλακή supermax με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στην οποία βρίσκεται ο Ελ Τσάπο - Τι βρίσκεται μέσα στο κελί του

Η καταδίκη του το 2019 ήταν αμετάκλητη. Ισόβια κάθειρξη για τα εγκλήματά του, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δολοφονίας και διανομής ναρκωτικών, για έναν από τους πιο διαβόητους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο.

Ο αρχηγός του μεξικανικού καρτέλ Χοακίν Αρχιβάλντο Γκουσμάν Λοέρα, περισσότερο γνωστός ως Ελ Τσάπο, παρόλο που κατάφερε να διαφύγει από τη φυλακή όχι μία, αλλά δύο φορές, σήμερα βρίσκεται φυλακισμένος σε μία φυλακή supermax που βρίσκεται στη Φλωρεντία του Κολοράντο, προκειμένου να διασφαλίσουν οι αρχές ότι ο διαβόητος εγκληματίας δεν θα καταφέρει ποτέ ξανά να το σκάσει. Τι έχει, όμως, το κελί του μέσα στο οποίο περνάει πια την ζωή του ο άλλοτε βαρόνος των ναρκωτικών;

Η φυλακή με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας