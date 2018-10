Αυτό είναι το νέο "Στρατηγικό Στρατιωτικό Δόγμα Mattis" κατά Πεκίνου και Μόσχας

Το νέο Στρατηγικό Στρατιωτικό Δόγμα του Στραού των ΗΠΑ έχει πολλές καινοτομίες και πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα την άμεση τακτική ανάπτυξη δυνάμεων καθώς επίσης και ασκήσεις έκτακτης ανάγκης για να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός πολεμικής ετοιμότητας.



Ο Στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη το νέο δόγμα του, με χρονοδιάγραμμα πλήρους εφαρμογής τα επόμενα δέκα χρόνια. Το δόγμα αυτό έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την “αναβάθμιση της πολεμικής ετοιμότητας του Στρατού για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς επίσης και την αναγνώριση της επιρροής του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις".

Ο Υπουργός Άμυνας Jim Mattis είχε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του νέο δόγματος.

"Οι στρατιωτικές μονάδες πρέπει να είναι σε θέση να προειδοποιούν, να κινητοποιούνται και να αναπτύσσονται γρήγορα σε εχθρικά περιβάλλοντα και να λειτουργούν αποτελεσματικά οπουδήποτε στον κόσμο" . Έτσι αποτυπώνεται το όραμα του Στρατού στο έγγραφο που κυκλοφόρησε την Πέμπτη με τον τίτλο "Η Στρατηγική του Στρατού" και κυκλοφόρησε από τον Α/ΓΕΣ των ΗΠΑ Mark Miley και τον Secretary of the Army Mark Esper.



Βασικό μέρος της προσπάθειας αυτής είναι η έννοια της “δυναμικής ανάπτυξης δυνάμεων” του Υπουργού Mattis, η οποία ουσιαστικά προβλέπει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα πρέπει να είναι λιγότερο προβλέψιμες στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και εκτελούν αποστολές παγκοσμίως.







Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών, ο στρατός έχει συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό αποθεμάτων και στρατιωτικών εξοπλισμών σε όλη την Ευρώπη, από πυρομαχικά μέχρι άρματα μάχης. Το σχέδιο αυτό προβλέπει επίσης να έχει τοποθετήθει μια μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών και οπλισμού ώστε να μπορεί να εξοπλιστεί μια μεραρχία. Έτσι οι μονάδες που θα μεταφέρονται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη θα είναι σε θέση να εξοπλιστούν από αυτά τα αποθέματα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.



Η συνολική έμφαση στην πολεμική ετοιμότητα προκύπτει από τις ανησυχίες του ότι ο Στρατός μπορεί να μην είναι σε θέση να κινηθεί αρκετά γρήγορα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία ή την Κίνα, χώρες που έχουν εφαρμόσει προγράμματα στρατιωτικού εκσυγχρονισμού.



Αυτό τόνισε ο πρώην επικεφαλής του Αμερικανικού Στρατού των ΗΠΑ, που είπε σε ένα φόρουμ για την ασφάλεια στην Πολωνία ότι ο πόλεμος με την Κίνα είναι πιθανός τα επόμενα 15 χρόνια και ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια στην Ευρώπη.



"Νομίζω ότι σε 15 χρόνια, δεν είναι αναπόφευκτο, αλλά είναι πολύ πιθανό ότι θα είμαστε σε πόλεμο με την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν, ό, τι δεσμεύονται να κάνουν στην Ευρώπη, και στον Ειρηνικό ώστε να αντιμετωπίσουν την κινεζική απειλή", ανέφερε ο Ben Hodges, σύμφωνα με The Associated Press.







Το νέο δόγμα του Στρατού αντικατοπτρίζει τέτοιες ανησυχίες, δίνοντας προτεραιότητα στην "ετοιμότητα για πόλεμο και άλλες επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας". Το 2022, το επίκεντρο θα μετατοπιστεί στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάεμων, με στόχο την επόμενη γενιά των οπλικών συστημάτων μέχρι το 2028.



"Η βασική πρόκληση του Στρατού είναι το πως θα χρησιμοποιηθούν οι περιορισμένοι πόροι διατηρώντας παράλληλα την άμεση πολεμική ετοιμότητα, αλλά και εκσυγχρονίζοντας και προετοιμάζοντας συγχρόνως ένα θεμελιωδώς διαφορετικό μέλλον για να επιτευχθεί το Όραμα του Στρατού", λέει το έγγραφο.

onalert.gr με αναφερόμενη πηγή: Stars and Stripes