Let s do it Chios (GREECE). Έγινε η παραλαβή των υλικών για τον καθαρισμό της παραλίας - λιμανάκι στους 3 μύλους Βορντάδου (όπισθεν Α.Β. Βροντάδου).

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών / Τοπική Διοίκηση Χίου συμμετέχει στην πανελλήνια δράση του Let s do it GREECE.

Ραντεβού στο σημείο την Κυριακή (7-4-2019) και ώρα 11:00 και φυσικά καιρού επιτρέποντος.

Ο Πρόεδρος

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος