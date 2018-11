Διαδικτυακό σεμινάριο της Αστυνομικής Ακαδημίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, διαδικτυακό σεμινάριο του Εθνικού Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα, «Κυβερνο-τομοκρατία: Απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντίδραση αυτής ( Cyber - Terrorism : A threat for the European Union and its response )».

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Εθνικό Τμήμα CEPOL , με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής του Νόμου – CEPOL , σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Επιχειρησιακή Διαχείριση σε Συστήματα Πληροφορικής Μεγάλης Κλίμακας - EU- LISA.

Απευθύνθηκε σε στελέχη των Αρχών Επιβολής του Νόμου (Δικαστικούς, Αστυνομικούς, Λιμενικούς, Τελωνιακούς, κ.λπ.), στοχεύοντας στην πληροφόρησή τους σχετικά με την αναγνώριση ευπαθών στόχων σε επιθέσεις κυβερνο-τρομοκρατίας, τον προσδιορισμό σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την αξιολόγηση των στόχων ασφάλειας στο χώρο αυτό.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα αντιμέτρα, αλλά και οι τελευταίες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από κυβερνο-εγκληματίες, προκειμένου να “επιτεθούν” σε κινητές συσκευές, καθώς και μέτρα αποτροπής και προστασίας εναντίον κυβερνο-απειλών.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL , ενώ την παρακολούθησαν πάνω από (300) χρήστες από όλη την Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα που αποτελεί μια πρωτοπόρα διαδικτυακή εκπαίδευση-ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ προτάθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Αστυνομική Ακαδημία και τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Ελληνική Αστυνομία και το Εθνικό Τμήμα της CEPOL, με τη συνεργασία του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής του Νόμου – CEPOL , θα συνεχίσει την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων το 2018, με τη χρήση των καινοτόμων μορφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση.