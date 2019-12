ΔΝΤ: Αυξήθηκε η παραοικονομία στην Ελλάδα

Η παραοικονομία στην Ελλάδα αυξήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και κινείται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από τον μέσο όρο των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών, σύμφωνα με μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF Working Paper, Explaining the Shadow Economy in Europe: Size, Causes and Policy Options).