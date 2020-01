Δολοφονία Σουλεϊμανί: Το οπλοστάσιο του Ιράν -Ο χάρτης με το βεληνεκές των πυραύλων του

Το Ιράν ορκίστηκε να πάρει το αίμα του πίσω για τον θάνατο του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί στη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

«Αδυσώπητη εκδίκηση περιμένει τους εγκληματίες που έβαψαν τα χέρια τους με το αίμα του και με αυτό των άλλων μαρτύρων», διεμήνυσε χθες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Χαμενεΐ. Και μολονότι τα επόμενα βήματα της Τεχεράνης παραμένουν αδιευκρίνιστα ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε ήδη να ενισχύει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή με την αποστολή άλλων 3.500 στρατιωτών και την ενεργοποίηση συστοιχιών Patriot στο Μπαχρέιν, όπως ανέφερε το Newsweek.

Aλλά πόσο ισχυρό είναι στρατιωτικά το Ιράν;

Έκθεση οπλικών συστημάτων ιρανικής κατασκευής στην Τεχεράνη τον περασμένο Φεβρουάριο / Φωτογραφία: ΑΡ / Vahis Salemi

Η πολεμική μηχανή του Ιράν σε αριθμούς

Σύμφωνα με το Globalfirepower.com η πολεμική μηχανή του Ιράν 14η ισχυρότερη στον κόσμο το 2019 μπροστά από το Ισραήλ (18ο) και τη Σαουδική Αραβία (25η), αλλά πολύ πίσω από την πρώτη τριάδα (ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα) διαθέτει:

Συνολικό στρατιωτικό προσωπικό: 873.000 εκ των οποίων 523.000 ενεργοί και 350.000 έφεδροι.

Πολεμική Αεροπορία: 509 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 142 μαχητικά, τα 165 επιθετικά, τα 89 μεταγωγικά, τα 104 εκπαιδευτικά, συν 126 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 12 επιθετικά.

Οι χερσαίες δυνάμεις του Ιράν διαθέτουν 1.634 άρματα μάχης, 2345 θωρακισμένα, 570 αυτοπροωθούμενες συστοιχίες πυροβολικού, 2.128 ρυμουλκούμενες και 1.900 εκτοξευτήρες ρουκετών.

Πολεμικό Ναυτικό: Συνολικά 398 σκάφη, που περιλαμβάνουν 6 φρεγάτες, 3 κορβέτες, 88 σκάφη περιπολίας, 3 ναρκαλιευτικά και 34 υποβρύχια.

O πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ρουχανί στην καθέλκυση του υποβρυχίου Fateh (που φέρει πυραύλους με βεληνεκές 2.000 χλμ) τον Φεβρουάριο του 2019 στο Μπαντάρ Αμπάς / Φωτογραφία: Iranian Presidency Office via AP

Η πυραυλική ισχύς του Ιράν

Όπως αναφέρει έκθεση της αμερικανικής Defence Intelligence Agency ένα από τα πιο δυνατά «χαρτιά» του Ιράν είναι η πυραυλική ισχύς του, που του δίνει μεγάλο μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, πέρα από τον μεγαλύτερο εν ενεργεία στρατό στην περιοχή και τις σιϊτικές πολιτοφυλακές που το υποστηρίζουν και τρέφουν βαθύ μίσος προς τις ΗΑ και τους συμμάχους τους.

Δοκιμή πυραύλου Sayyad 2 στη διάρκεια άσκησης στο Ιράν / Φωτογραφία αρχείου: Iranian Army via AP

Το Ιράν έχει δώσει έμφαση στην εγχώρια παραγωγή οπλικών συστημάτων λόγω του διεθνούς εμπάργκο όπλων που του έχει επιβληθεί εδώ και μια δεκαετία. Πολλά από τα εισαγόμενα συστήματά του θεωρούνται ξεπερασμένα, ανάμεσά τους και δυτικά όπλα που κατασκευάστηκαν πριν την ανατροπή του Σάχη κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, αλλά και σοβιετικής και κινεζικής κατασκευής. Έτσι έχει αναπτύξει αντιαεροπορικά συστήματα, όπως το Khordad 3, που λέγεται ότι κατέρριψε ένα προηγμένο αμερικανικό κατασκοπευτικό drone τον περασμένο Ιούνιο, το Mersad-16 και το Bavar-373.

Παράλληλα ενισχύει σταθερά το πυραυλικό του οπλοστάσιο, που περιλαμβάνει από ρουκέτες όπως οι Fajr-5 και οι Zelzal, μέχρι πυραύλους μικρού έως μεσαίου βεληνεκούς όπως οι νέοι Khorramshahr (περίπου 2.000 χλμ) αλλά και μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι Soumar (2.500 χλμ) που μπορούν θεωρητικά να πλήξουν ακόμη και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

To γράφημα του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών δείχνει το βεληνεκές του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν / Γράφημα CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES MISSILE DEFENSE PROJECT

Τα «drones αυτοκτονίας» του Ιράν

Το Ιράν έχει επενδύσει επίσης μαζικά και στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όχι μόνον κατασκοπευτικών και μαχητικών, αλλά και των λεγόμενων “drones αυτοκτονίας”, όπως το Raad 85.

Συντρίμμια ιρανικού “drone αυτοκτονίας” Qasef-1, που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς τη Σαουδική Αραβία / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ / Cliff Owen