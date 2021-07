Δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ANDROMEDA

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “ ANDROMEDA - An Enhanced Common Information Sharing Environment for Border Command , Control and Coordination System”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020, το διάστημα από 7 έως 15 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Ειδικότερα, στη Χώρα μας, η δοκιμαστική λειτουργία πραγματοποιήθηκε στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή του Έβρου, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας.

Το πρόγραμμα ANDROMEDA με την ολοκλήρωσή του στοχεύει στην ενίσχυση του μοντέλου CISE (Common Information Sharing Environment), στη θαλάσσια επιτήρηση και την επέκτασή του και στη χερσαία, παρέχοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία από τον Σεπτέμβριο του 2019 συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και καινοτομία HORIZON 2020.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ‘’ANDROMEDA - An Enhanced Common Information Sharing Environment for Border Command, Control and Coordination System’’ εδώ .