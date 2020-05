Δωρεά στο Λιμενικό Σώμα

Η υγειονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας ανέδειξε τη συμβολή του κλάδου της ναυτιλίας, ο οποίος ως αρωγός των προσπαθειών της πολιτείας, υποστήριξε καθοριστικά το εθνικό σύστημα υγείας.

Παράλληλα όμως ανάλογης υποστήριξης και ενίσχυσης χρήζουν και άλλοι Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί προκειμένου να εξακολουθήσουν να επιτελούν το έργο τους και να διατηρούν την επιχειρησιακή τους ικανότητα και μάλιστα σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό και πέραν των μεμονωμένων δωρεών των μελών της η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο του Λιμενικού Σώματος στη ναυτιλία, στη διαφύλαξη των θαλασσίων συνόρων και στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα κατά τη περίοδο της πανδημίας προχώρησε στη δωρεά ύψους 28.000 ευρώ – όπως άλλωστε πράττει μέχρι σήμερα κατά περίπτωση – προκειμένου να καλυφθούν βασικές ανάγκες 12 περιφερειακών Λιμεναρχείων και Πλωτών της παραμεθόριου (Σαμοθράκης, Μεγίστης, Τήλου, Αστυπάλαιας, Αγίας Μαρίνας, Λέρου, Λειψών, Κάσου, Διαφανείου Καρπάθου, Σύμης, Χίου και Σάμου)

Στη δωρεά συμμετείχαν τα μέλη ΕΕΝΜΑ:

SIRIOS SHIPMANAGEMENT SA ENEA MANAGEMENT

SEAVEN ΕΛΙΝ Ν.Ε.

GANMAR TANKER SHIPPING APOLLONIA LINES SA

MEDFERRY SHIPPING CO QUEENSWAY NAVIG. CO LTD

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. ΜΑΡΕ ΒΕΡΑ Ν.Ε.

THALATTA SHIP. MANAG. S.A. DELTA INTERNATIONAL SHIP.CO

MED SEA TANKERS SHIP. CO

