Ελληνική μελέτη για την ανάδειξη των γενετικών χαρακτηριστικών του νέου κοροναϊού

Τα έως σήμερα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η πιο πιθανή πηγή προέλευσης για τον νέο κοροναϊό, είναι οι νυχτερίδες και, επίσης, ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ιός προήλθε από ερπετά.

Έλληνες επιστήμονες προχώρησαν στη γενετική ανάλυση πλήρους γονιδιώματος του νέου κοροναϊού 2019-nCoV, που ευθύνεται για την επιδημική έκρηξη που ξεκίνησε από την πόλη Ουχάν στην Κίνα. Η μελέτη με τίτλο: «Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event» εκπονήθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή Δημήτριο Παρασκευή, την δρ Ευαγγελία-Γεωργία Κωστάκη και τον επίκουρο καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη από το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον επίκουρο καθηγητή και αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ Γεώργιο Παναγιωτακόπουλο, τον καθηγητή Γεώργιο Σουρβίνο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον καθηγητή Σωτήριο Τσιόδρα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η μελέτη έδειξε ότι «ο ιός με τη μεγαλύτερη γενετική ομολογία, μέχρι σήμερα, με τον ιό 2019-nCoV είναι το στέλεχος RaTG13 που απομονώθηκε από νυχτερίδα στην Κίνα. Παρ' όλα αυτά το στέλεχος RaTG13 δεν είναι 100% ομόλογο με τον 2019-nCoV, υποδεικνύοντας ότι το στέλεχος RaTG13 δεν αποτελεί τον ιό που μεταδόθηκε στον άνθρωπο. Τα έως σήμερα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η πιο πιθανή πηγή προέλευσης για τον 2019-nCoV, είναι οι νυχτερίδες και, επίσης, ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ιός 2019-nCoV προήλθε από ερπετά».

Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι «το γενετικό υλικό του 2019-nCoV δεν είναι αποτέλεσμα πρόσφατης γενετικής ανάμιξης (ανασυνδυασμού) με κάποιον άλλον κοροναϊό, ή ότι ο ιός δεν έχει τροποποιηθεί πρόσφατα, πριν από την αρχική του μετάδοση στους ανθρώπους. Η διαδικασία του ανασυνδυασμού μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ιών με μωσαϊκό γονιδίωμα και τροποποιημένες βιολογικές ιδιότητες και έχει παρατηρηθεί συχνά στην κατηγορία των κοροναϊών. Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι ανάλογη διαδικασία δεν έχει συμβεί για τον νέο ιό 2019-nCoV».

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η σημασία των γενετικών χαρακτηριστικών του 2019-nCoV χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η μελέτη έγινε δεκτή για δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «Infection Genetics and Evolution» και είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα bioRxiv:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.26.920249v1

ΑΠΕ-ΜΠΕ