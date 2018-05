Επιβράβευση Αριστείας και Εξαίρετων Πράξεων σε οχτώ στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ επέδωσε «Επιβράβευση Αριστείας - Εξαίρετων Πράξεων» σε οχτώ (8) στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, διότι πέραν και άνω των προβλεπομένων υπηρεσιακών τους καθηκόντων και επιπλέον του προβλεπομένου ωραρίου, η απόδοση τους υπερέβη το καλώς εννοούμενο καθήκον, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και επιβεβαιώνει την αξιοσύνη και τις απεριόριστες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Ειδικότερα, επιδόθηκε η «Επιβράβευση Αριστείας-Εξαίρετων Πράξεων» στους:

- Πλωτάρχη (Ε) Πέτρο Λελεδάκη ΠΝ, Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Νικήτα Σουβαλτζή ΠΝ και Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Βασίλειο Κυριαζή ΠΝ, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων, του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΝΣ/ΔΝΟ), καθώς και Πλωτάρχη (Ε) Στυλιανό Κοσενάκη ΠΝ, Υποπλοίαρχο (Ε) Παναγιώτη Παραβατό ΠΝ και Ανθυπασπιστή (ΗΝ/ΔΒ) Γεώργιο Περδικούλη, που υπηρετούν στο Κέντρο Αυτοματοποίησης Συστημάτων Μάχης Ναυτικού (ΚΑΣΜΝ), διότι ως ομάδα εργασίας, ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διασύνδεση του Συστήματος Διευθύνσεως Βολής (ΣΔΒ) με το τακτικό σύστημα, στην πυραυλάκατο ΡΟΥΣΣΕΝ, σε επίπεδο hardware - software, καθώς και την αναβάθμιση του ΣΔΒ. Ιδιαίτερα εξαίρεται ότι το εν λόγω προσωπικό, εκτέλεσε την ανωτέρω εργασία, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης, ζήλου και επαγγελματισμού, εξοικονομώντας σημαντικά κονδύλια από τον προϋπολογισμό του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ η απόκτηση τεχνογνωσίας θα έχει ως αποτέλεσμα την μελλοντική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και έτερων πυραυλακάτων.

Κελευστή (ΕΣΧ) Γεώργιο Σπανουδάκη, που υπηρετεί στο υδρογραφικό- ωκεανογραφικό ΠΥΘΕΑΣ διότι απέτρεψε την κλοπή οχήματος και την ακινητοποίηση του δράστη. Ιδιαίτερα εξαίρεται το γεγονός της αυθόρμητης ανταπόκρισης σε έκκληση για βοήθεια από πολίτη, ο οποίος κινδύνευσε να πέσει θύμα κλοπής του οχήματός του, ακινητοποίησης του δράστη και παράδοσής του στις αστυνομικές αρχές, αποδεικνύοντας ακόμα μία φορά το ήθος, τις αρετές του αλτρουισμού, της βαθιάς ευαισθησίας προς τον συνάνθρωπο και της αυταπάρνησης, από τις οποίες εμφορούνται τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Καθηγητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) κ. Γεώργιο Γαλάνη, του Εργαστηρίου Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών της ΣΝΔ, ο οποίος σε συνεργασία με το Naval Ocean Analysis and Prediction Laboratory του Naval Postgraduate School (NPS) δημοσίευσαν από κοινού άρθρο με αντικείμενο την παρουσίαση ενός συνδυασμού μαθηματικών μοντέλων για την προσομοίωση του θαλάσσιου κυματισμού και της κυματικής ενέργειας, στο διεθνές περιοδικό Journal of Operational Oceanography. Η εν λόγω δημοσίευση βραβεύθηκε από το Institute of Marine Engineering, Science and Technology του Λονδίνου, ως η καλύτερη δημοσίευση για το έτος 2017, βράβευση που απονέμεται κάθε χρόνο σε ερευνητικές Ομάδες και Ινστιτούτα που διακρίνονται μεταξύ άλλων για την πρωτοτυπία και την υψηλή προοπτική αξιοποίησης των δημοσιεύσεών τους. Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τη ΣΝΔ και το Πολεμικό Ναυτικό. Ανταποκρίνεται στην πάγια επιδίωξη της ΣΝΔ για ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που συντελούν στην αναβάθμιση της ως ΑΣΕΙ, με σκοπό την παραγωγή γνώσης και την προαγωγή της έρευνας περί την Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.