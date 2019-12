Επιστολή 33 ευρωβουλευτών σε Μητσοτάκη, Χρυσοχοΐδη, ΕΛ.ΑΣ.

Επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας υπογράφουν 33 Ευρωβουλευτές από τρεις Πολιτικές Ομάδες (Σοσιαλδημοκράτες – S&D, Πράσινοι - GREENS/EFA & Ευρωομάδα της Αριστεράς GUE/NGL) αναφορικά με τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα αστυνομικής βίας και καταστολής στην Ελλάδα, ζητώντας τη διερεύνηση όλων των περιστατικών βίας καθώς και τη διασφάλιση της σύννομης δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας.



Το πλήρες κείμενο της επιστολής στα ελληνικά:



Προς τον αξιότιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας



Οι ευρωβουλευτές που υπογράφουμε τη συγκεκριμένη επιστολή δηλώνουμε την έντονη ανησυχία μας για τα συνεχόμενα κρούσματα ακραίας αστυνομικής βίας που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Κρούσματα έντονης βίας, ακόμη και με σεξουαλικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις καταγγελίες, που δεν παραβιάζουν μόνο τα δικαιώματα των συγκεκριμένων πολιτών αλλά και την έννοια του Κράτους Δικαίου.



Με βαθιά πεποίθηση ότι τέτοιες πράξεις δεν συνάδουν με τις δημοκρατικές αρχές που πρέπει να διαφυλάττονται σε κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ, σας καλούμε να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την εις βάθος διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων περιστατικών και για να διασφαλιστεί ότι τα σώματα ασφαλείας θα δρουν σύμφωνα με τον νόμο και το Κράτος Δικαίου σε κάθε περίσταση.



Την επιστολή υπογράφουν οι ευρωβουλευτές:



Arvanitis Kostas, MEP, GUE/NGL



Aubry Manon, MEP, Co-president of GUE/NGL



Barrena Pernando, MEP, GUE/NGL



Bombard Manuel, MEP, GUE/NGL



Cavazzini Anna, MEP, Greens/EFA



Chaibi Leila, MEP, GUE/NGL



Daly Clare, MEP, GUE/NGL



Demirel Ozlem Alev, MEP, GUE/NGL



Ernst Cornelia, MEP, GUE/NGL



Fajon Tanja, MEP, S&D



Georgiou Giorgos, MEP, GUE/NGL



Georgoulis Alexis, MEP, GUE/NGL



Glucksman Raphael, MEP, S&D



Gusmao Jose, MEP, GUE/NGL



Keller Ska, MEP, Co-president of Greens/EFA Group



Kizilyurek Niyazi, MEP, GUE/NGL



Kokkalis Petros, MEP, GUE/NGL



Koster Dietmar, MEP, S&D



Kouloglou Stelios, MEP, GUE/NGL



Kountoura Elena, MEP, GUE/NGL



Marquardt Erik, Greens/EFA



Maurel Emmanuel, MEP, GUE/NGL



O’Sullivan Grace, MEP, Greens/EFA



Palop Maria Eugenia Rodriguez, MEP, GUE/NGL



Papadimoulis Dimitris, MEP, Vice President of the European Parliament, GUE/NGL



Pelletier Anne – Sophie, MEP, GUE/NGL



Pineda Manu, MEP, GUE/NGL



Rego Sira, MEP, GUE/NGL



Schirdewan Martin, MEP, Co-president of GUE/NGL



Urban Miguel, MEP, GUE/NGL



Villanueva Idoia, MEP, GUE/NGL



Wallace Mick, MEP, GUE/NGL



Ward Julie, MEP, S&D



