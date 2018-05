Ερχονται στην Αθήνα οι Scorpions

Μία μεγάλη συναυλία με τους Scorpions και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό της Αθήνας στις 16 Ιουλίου στο Καλλιμάρμαρο.

Στη συναυλία θα ακουστούν διασκευές της μουσικής της διάσημης μπάντας υπό τη διεύθυνση του Στέφανου Τσιαλή.

Οι διασκευές θα είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που έχει κάνει ο Κρίστιαν Κολονόβιτς για τη συναυλία που έδωσαν οι Scorpions με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Στέφανος Τσιαλής η συναυλία με τους Scorpions ήταν μία δική του ιδέα καθώς πιστεύει ότι αποτελεί μία γέφυρα μεταξύ της κλασσικής και της ροκ μουσικής, ενώ δήλωσε ότι είναι τιμή του να παίξει στην ίδια σκηνή με τους Scorpions.

Από την πλευρά του ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Κλάους Μάινε δήλωσε ενθουσιασμένος που θα βρεθεί στο Καλλιμάρμαρο τον Ιούλιο. Είπε ακόμα ότι πρόκειται για μία συναυλία «Once In Α Lifetime» (Συναυλία Ζωής). Ένα σύνθημα που αποτελεί και τον τίτλο της συναυλίας.

«Το γεγονός ότι η συναυλία θα γίνει σε αυτό το ιστορικό σημείο της Αθήνας, την κάνει μοναδική», τόνισε ο τραγουδιστής και πρόσθεσε ότι «έχουμε δώσει πολλές θεαματικές συναυλίες στην Αθήνα, όπως αυτή του Λυκαβηττού. Αυτή όμως δεν θα είναι μια τυπική ροκ συναυλία. Δεν πρόκειται απλά για ένα σόου, αλλά για ένα πολιτιστικό event».

Ενθουσιασμένος δήλωσε και ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Ρούντολφ Σένκερ ο οποίος τόνισε ότι «Will be a pleasure to Rock Guys like a Hurricane».

«Ήρθαμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα» είπε «για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε εδώ, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία», και θυμήθηκε τον πατέρα του που ήταν λάτρης της φιλοσοφίας και του δίδαξε τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη.

Όπως είπε ο Κλάους Μάινε στα προηγούμενα χρόνια έχουν δώσει πολλές συναυλίες με μεγάλες ορχήστρες του κόσμου όμως σημείωσε ότι «αυτή τη φορά θα είναι κάτι διαφορετικό», καθώς η βραδιά θα ξεκινήσει με διασκευές της μουσικής της μπάντας από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

«Βλέποντας τις μεταμορφώσεις των συνθέσεων μας από τις ορχήστρες διαπιστώνουμε ότι η μουσική μας παρουσιάζεται σε ένα άλλο επίπεδο», είπε ο Κλάους και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να κάτσω ανάμεσα στο κοινό να το ακούσω, αλλά θα πρέπει να είμαι στη σκηνή».

Ο περφόρμερ των Scorpions είπε ακόμα «έχουμε συνηθίσει πια να παίζουμε σε τρεις γενιές», ενώ και ο κ. Τσιαλής επισήμανε ότι και για τα μέλη της ορχήστρας η συναυλία αυτή αποτελεί ένα πρωτόγνωρο γεγονός διότι «δεν έχουμε παίξει ποτέ σε ένα τόσο μεγάλο κοινό, που θα αποτελείται από 30.000 ανθρώπους».

Τέλος εκπρόσωπος από το ελληνικό φαν κλαμπ του συγκροτήματος προσέφερε στα δύο μέλη των Scorpions δύο μπουκάλια κρασί με την ετικέτα της μπάντας λέγοντας ότι η μουσική τους είναι σαν «το παλιό καλό κρασί».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ