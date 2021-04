Ηνίοχος 21: Ξεκίνησε η εμβληματική άσκηση με τη συμμετοχή άνω των 100 μαχητικών!

Ξεκίνησε σήμερα ο «Ηνίοχος 21», μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις που εκτελούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με διεθνή καταξίωση όπως άλλωστε φανερώνει η συμμετοχή πολλών ξένων δυνάμεων.

Το γεγονός από μόνο αποτελεί ένα «μήνυμα»: Όχι μόνον συνεργασίας ανάμεσα σε συμμαχικές δυνάμεις, αλλά και αποτροπής αφού θα καλύψει κάθε σπιθαμή του FIR Αθηνών, με ορμητήριο την βάση της Ανδραβίδας.

Από ελληνικής πλευράς, η Πολεμική Αεροπορία θα συμμετέχει με το σύνολο των τύπων Μαχητικών Αεροσκαφών (F – 16, M – 2000, M – 2000-5, F-4) που διαθέτει καθώς και με μέσα Αντιαεροπορικής προστασίας, Ηλεκτρονικού Πολέμου και Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ).

Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμμετέχει στην «Ηνίοχος 21» με Φρεγάτες, Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων, Κανονιοφόρους, Πλοία Γενικής Υποστήριξης, Ελικόπτερα (Ε/Π) και Αεροσκάφος Ναυτικών Επιχειρήσεων.

Ο Στρατός Ξηράς θα συμμετέχει με Tμήματα Κ/Β HAWK, Μηχανοκίνητα Τμήματα Πεζικού και Τεθωρακισμένων, Επιθετικά Ε/Π AH-64 και Μεταφορικά Ε/Π CH -47D.

Εκτός από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, στην εν λόγω Άσκηση συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα η Γαλλία (RAFALE, M – 2000 D), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (F – 16), οι ΗΠΑ (F – 16, MQ – 9, KC – 135), η Ισπανία (F/A – 18 HORNET), το Ισραήλ (F – 15, F – 16), ο Καναδάς (Air Weapon Managers – GCI) και η Κύπρος (AW 139), καθώς και με παρατηρητές η Αυστρία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία.

Η άσκηση την οποία σχεδίασε το ΓΕΑ και διεξάγει το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), θα λάβει χώρα σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών και θα συνδυαστεί με την άσκηση ΛΑΙΛΑΨ 21 του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ θα συμμετέχουν και μονάδες της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ και του Στρατού Ξηράς, με εκτέλεση σύνθετων σεναρίων Διακλαδικών Επιχειρήσεων ως ακολούθως:

Επιθετικές Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης – Offencive Counter Air Operations (OCA).

Αμυντικές Επιχειρήσεις – Air Defence Operations (ADO).

Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης Επιφανείας με συνδρομή Αεροπορικής Δύναμης σε Χερσαίες και Θαλάσσιες Επιχειρήσεις – Counter Surface Force Operations (CSFO) including Air Power Contribution to Land Ops (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Ops (APCMO).

Αποστολές Αναγνώρισης (RECCE).

Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης – Combat Search And Rescue.

Αποστολές κατά Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων – Time Sensitive Target.

Επιχειρήσεις Άμεσης Καταστολής Στόχων – Dynamic Targeting.

Επιχειρήσεις Επιθετικής Σάρωσης – High Value Airborne Asset.

Επιχειρήσεις Υποστήριξης – Slow Mover.

