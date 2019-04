ΗΝΙΟΧΟΣ 2019: Ξεκινά σήμερα η τεράστια άσκηση και τα "Μπλε Γεράκια" θα "τσεκάρουν" τα stealth F-35

Σήμερα ξεκινάει η τεράστια πολυεθνική άσκηση "ΗΝΙΟΧΟΣ - 2019", με την συμμετοχή εκτός των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων, συμμαχικών κρατών - μελών του ΝΑΤΟ, αλλά και τρίτων συμμαχικών κρατών όπως το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε όλο το εύρος του ελληνικού FIR.



Βέβαια, από τα πρώτα πλάνα που έχουν δημοσιευτεί, τις εντυπώσεις έχουν προκαλέσει τα stealth μαχητικά F-35, της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιταλίας, τα οποία βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους και σίγουρα οι Έλληνες πιλότοι θα "τσεκάρουν" από πρώτο χέρι τις δυνατότητές τους στους αιθέρες.



Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι από τη Δευτέρα 1 έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, διεξάγεται η Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση Μεσαίας Κλίμακας «Ηνίοχος 2019».







"Αντικειμενικός σκοπός της Άσκησης είναι να παρέχει ρεαλιστική επιχειρησιακή εκπαίδευση σε συνθήκες που προσομοιάζουν ένα σύνθετο, πολλαπλών απειλών περιβάλλον μάχης, ώστε να μεγιστοποιήσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.



Η Άσκηση θα διεξαχθεί σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αεροπορικών δυνάμεων από τη χώρα μας αλλά και από άλλα συμμαχικά κράτη, καθώς και δυνάμεων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού".

H άσκηση χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις:





Φάση 1: Προετοιμασία Άσκησης, 4-15 Μαρτίου 2019



Φάση 2: Εκδίπλωση Δυνάμεων: 26-28 Μαρτίου 2019



Φάση 3: Φάση Εκτέλεσης: 1-12 Απριλίου 2019



Φάση 4: Φάση Αναδίπλωσης: 12 Απριλίου 2019







DV DAY: 5 Απριλίου 2019



SPOTTERS DAY: 4-5 Απριλίου 2019



HOT WASH UP: 11 Απριλίου 2019



Προκειμένου να επιτευχθεί ο Αντικειμενικός Σκοπός της Άσκησης, το Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) του Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), επιβλέπει τις αποστολές, από τον σχεδιασμό του σεναρίου μέχρι τον απολογισμό και επιβεβαιώνει ότι καλύπτεται πλήρως το φάσμα των αποστολών που διεξάγονται από την Πολεμική Αεροπορία, όπως:



Επιθετικές Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης – Offencive Counter Air Operations (OCA).



Αμυντικές Επιχειρήσεις – Air Defence Operations (ADO).



Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης Επιφανείας με τη συνδρομή της Αεροπορικής Δύναμης σε Χερσαίες και Θαλάσσιες Επιχειρήσεις – Counter Surface Force Operations (CSFO) including Air Power Contribution to Land Ops (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Ops (APCMO).







Αποστολές Αναγνώρισης (RECCE).



Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης (Combat Search And Rescue).



Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων (Time Sensitive Target).







Επιχειρήσεις Άμεσης Καταστολής Στόχων – Υποστήριξης (Dynamic Targeting)



Επιχειρήσεις Επιθετικής Σάρωσης (High Value Airborne Asset).



Επιχειρήσεις Υποστήριξης (Slow Mover)



Όσον αφορά τα σκάφη που θα λάβουν μέρος τον Ηνίοχο 2019, αυτά προέρχονται από διάφορες χώρες και είναι τα εξής:

F-16 BLOCK 30/50/52+/M

F-35

F-4

M-2000

EMB-145H AEW&C

TORNADO

AAR Tankers





Δεδομένου του υψηλού επιπέδου του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και της ικανότητάς μας να διεξάγουμε ασκήσεις που συμπεριλαμβάνουν πληθώρα οπλικών συστημάτων στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες περιοχές ασκήσεων στην Ευρώπη, αποτελεί συνεχή επιδίωξη η άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ» να καταστεί και να διατηρηθεί ως η πιο ανταγωνιστική άσκηση στην Ευρώπη και στον Μεσογειακό χώρο και να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης και μια ξεχωριστή εμπειρία συμμετοχής.