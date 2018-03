Η Αγκυρα «κλειδώνει» την καρδιά του Αιγαίου για 7 εβδομάδες -Για ασκήσεις με πυρά

Στις 13:00 ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει η τουρκική άσκηση έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17:00.

Η Αγκυρα έχει δεσμεύσει με προκλητική Navtex και το Καστελόριζο το οποίο παρουσιάζει ως τουρκική επικράτεια.

Σύμφωνα με το on alert αυτή τη στιγμή 20 ναυτικά μίλια δυτικά του Καστελόριζου πλέει η τουρκική τορπιλάκατος TCG-FIRTINA P-347.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Μεγίστης έχει καταπλεύσει η τορπιλάκατος «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού η οποία θα επιτηρεί τις τουρκικές κινήσεις.

H τουρκική τορπιλάκατος TCG-FIRTINA P-347

Η ελληνική τορπιλάκατος «Μυκόνιος»

Η τουρκική NAYTEX 345

Η Αγκυρα «κλειδώνει την καρδιά του Αιγαίου μέχρι 30 Απριλίου

Παράλληλα, η υδρογραφική υπηρεσία του του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού «κλείδωσε» την καρδιά του Αιγαίου για επτά εβδομάδες, καθώς προανήγγειλε ασκήσεις με πυρά ακόμη και μέσα στο Πάσχα και μέχρι τέλος Απριλίου.

Ειδικότερα, οι «ζώνες» που ορίζει η συγκεκριμένη οδηγία για την ευρεία περιοχή μεταξύ Σκύρου και Χίου είναι οι εξής:

Σήμερα 7 Μαρτίου από τις δώδεκα έως στις τρεις το μεσημέρι

Από 25 έως 27 Μαρτίου από τις επτά το πρωί έως στις πέντε το απόγευμα

Στις 28 Μαρτίου από τις επτά ί έως στις εννέα και τέταρτο το πρωί

Στις 29 Μαρτίου από τις επτά το πρωί έως στις δυο το μεσημέρι

Στις 2 Απριλίου από τις επτά το πρωί έως στις δυο το μεσημέρι

Στις 3 Απριλίου από τις έντεκα το πρωί έως στις δυο το μεσημέρι

Στις 4 Απριλίου από τις επτά το πρωί έως στις δυο το μεσημέρι

Στις 5 Απριλίου από τις έντεκα το πρωί έως στις δυο το μεσημέρι

Για το διάστημα από 6 έως 10 Απριλίου

Την 30η Απριλίου από τις επτά το πρωί έως στις δυο το μεσημέρι.

Δείτε την τουρκική Προαγγελία

TURNHOS N/W : 0353/18

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE,

ON 07 MAR 18 FROM 1001Z TO 1300Z, 08 MAR 18 FROM 0600Z TO 1300Z, 25-27 MAR 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 28 MAR 18 FROM 0500Z TO 0715Z, 29 MAR 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 02 APR 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 03 APR 18 FROM 0901Z TO 1200Z, 04 APR 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 05 APR 18 FROM 0901Z TO 1200Z, 06-10, 24-26 AND 30 APR 18 FROM 0500Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N - 025 21.00 E

38 45.00 N - 024 52.00 E

38 18.00 N - 024 52.00 E

38 18.00 N - 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

