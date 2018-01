Η απάντηση της Τουρκίας στην επίσκεψη Τσίπρα - Καμμένου στην Κάλυμνο

Με το γνωστό γιαλαντζί τρόπο ήρθε η τουρκική απάντηση στην αυριανή επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο, αλλά και τον υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή, στην Κάλυμνο αλλά και στο Φαρμακονήσι για τα Θεοφάνεια, την οποία κυβερνητικοί κύκλοι χαρακτήριζαν κίνηση υψηλού συμβολισμού .



Με μπαράζ από NAVTEX η υδρογραφική υπηρεσία του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού προναγγέλλει για αυτή την Κυριακή άσκηση με πυρά στα δυτικά της Καλύμνου, συνεχίζει με στρατιωτικά γυμνάσια στα νότια της Χαλκιδικής και προχωράει σε νέο ναυτικό αποκλεισμό του Καστελόριζου.



Πρώτο "χτύπημα" στην Κάλυμνο



Για τα ξημερώματα αυτής της Κυριακής και συγκεκριμένα από τις 03.00 έως τις 04.00 η Άγκυρα δεσμεύει παράνομα για άσκηση με πυρά μια περιοχή από τα δυτικά της Καλύμνου και της Κω, νότια της Κινάρου και της Λέβιθας και ανατολικά της Αστυπάλαιας.



Ο χάρτης της τουρκικής NAVTEX









Η τουρκική NAVTEX



TURNHOS N/W : 0024/18



AEGEAN SEA



GUNNERY EXERCISE, ON 07 JAN 18 FROM 0100Z TO 0200Z IN AREA BOUNDED BY:



36 38.24 N - 026 34.90 E

36 40.33 N - 026 47.07 E

36 54.88 N - 026 43.74 E

36 53.12 N - 026 31.59 E



CAUTION ADVISED.



Πυρά στην "αυλή" του Αγίου Όρους



Η τουρκική εμμονή δεν περιορίστηκε εκεί καθώς για το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας τα γεράκια της Άγκυρας ετοιμάζουν, στα χαρτιά τουλάχιστον, γυμνάσια με πυρά που φτάνουν στην "αυλή" του Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα για την άσκηση οριοθετείται μια περιοχή μεταξύ των νότιων παραλίων της Χαλκιδικής και βορειοδυτικά της Λήμνου.







Η τουρκική NAVTEX



TURNHOS N/W : 0026/18



AEGEAN SEA



FIRING EXERCISE, ON 08 JAN 18 FROM 0530 TO 0600Z IN AREA BOUNDED BY:



39 41.00 N - 024 35.00 E

40 09.00 N - 025 00.00 E

40 18.00 N - 024 43.00 E

39 57.00 N - 024 23.00 E



CAUTION ADVISED.



"Ακρωτηριάζει" την Ελλάδα από το Καστελόριζο



Και η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται με τον ακρωτηριασμό της Ελλάδας από το Καστελόριζο. Ο τουρκικός "σεβντάς" προναγγέλλει ακόμη έναν ναυτικό αποκλεισμό του ακριτικού μας νησιού για την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή όταν και από τις έντεκα το πρωί έως τις έξι το βράδυ το τουρκικό πολεμικό ναυτικό σε συνεργασία με την ακτοφυλακή θα πραγματοποιήσει άσκηση έρευνας και διάσωσης.



Ο χάρτης της τουρκικής NAVTEX







Η τουρκική ΝAVTEX



TURNHOS N/W : 0037/18



MEDITERRANEAN SEA



SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 10 JAN 18 FROM 1100Z TO 1400Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;



36 21.44 N - 029 08.88 E

35 39.64 N - 029 08.88 E

35 39.64 N - 029 59.60 E

36 12.92 N - 029 59.60 E



CAUTION ADVISED.

