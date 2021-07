Η αριστούχα Αργυρώ Χαριζώνα που «έπιασε» 19.507 μόρια

Τα 19.507 μόρια έφτασε στις Πανελλαδικές εξετάσεις η Χαριζώνα Αργυρώ από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και το όνειρό της να σπουδάσει γίνεται πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα η μαθήτρια έγραψε 17,8 στη Νεοελληνική Γλώσσα, 19,9 στα Μαθηματικά, 20,0 στην Οικονομία και 19,9 στην Πληροφορική.

«Ήξερα πως έγραψα καλά όμως δεν πίστευα πως θα έπιανα τα 19500 μόρια. Περνάω στην Χρηματοοικονομική του ΠΑΜΑΚ», ανέφερε η ίδια μιλώντας στο TyposThes. Παράλληλα τόνισε πως έχει γίνει ήδη δεκτή στο Πανεπιστήμιο Bocconi της Ιταλίας, αλλά και στα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας: University of Nottingham, King’s College London University of London, Queen Mary University of London. Επέλεξε να φοιτήσει στο πρώτο γιατί όπως μας ανέφερε «είναι το 7ο στον κόσμο στα χρηματοοικονομικά».

Η υψηλή βαθμολογία της αποτελεί μια ηθική ικανοποίηση για το διάβασμα που έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια. «Φέτος έδωσα περισσότερο έμφαση στα όσα μας έλεγαν οι καθηγητές μας από την τηλεκπαίδευση. Δεν έκανα φροντιστήριο ή ιδιαίτερα. Διάβαζα καθημερινά, συστηματικά όμως έβλεπα και τηλεόραση και έκανα και βόλτες όσο επιτρεπόταν μέσα στο λοκντάουν», είπε στο TyposThes.

Το όνειρό της; «Θέλω να δουλέψω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διαμορφώνω Ευρωπαϊκές πολιτικές», μας δήλωσε.