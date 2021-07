Μια Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ στο τιμόνι της Εθνικής Ομάδας Tae Kwon Do Κωφών

Η Μαρία Καρπαθάκη με καταγωγή από το Ηράκλειο εκτός από μια σπουδαία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ είναι και μια διακεκριμένη -παγκοσμίως- αθλήτρια που τιμά την Ελλάδα. Η Μαρία ανακοινώθηκε ως νέα προπονήτρια στην Εθνική ομάδα Tae Kwon Do Κωφών, μαζί με την Αρετή Αθανασοπούλου.

Η ανακοίνωση:

Μεγάλη μέρα για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών με την Μαρία Καρπαθάκη στον ρόλο της προπονήτριας της Εθνικής Ομάδας Tae Kwon Do Κωφών, μαζί με την Αρετή Αθανασοπούλου.

Με όραμα και όνειρο την επιτυχία στο Παγκόσμιο Taw Kwon Do που θα πραγματοποιηθεί στο Ιράν 19-24 Νοεμβρίου 2021 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών που θα διεξαχθούν στο Caxias Do Sul της Βραζιλίας από 1 έως 15 Μαΐου 2022, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών εμπιστεύεται στα έμπειρα χέρια της Μαρίας Καρπαθάκη την Εθνική Ομάδα του Tae Kwon Do. Η Μαρία, πτυχιούχος του ΤΕΦΦΑ Αθηνών, τέσσερις (4) φορές

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του Taekwondo, η οποία υπηρετεί στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με ήθος και αστείρευτη γνώση θα ηγηθεί της Εθνικής μας Ομάδας.

Μαζί της η Αρετή Αθανασοπούλου λοχαγός του Ελληνικού Στρατού, Ολυμπιονίκης και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του Tae Kwon Do, ως βοηθός προπονητή.

Όπως μας είπαν: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η εκ νέου συνεργασία μας. Υποσχόμαστε ότι για ακόμη μια φορά θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, προκειμένου οι αθλητές του TaeKwonDo της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών να βρεθούν στην θέση που τους αρμόζει και τους αναλογεί. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Ιωσήφ Σταυρακάκη και το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κωφών για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μας. Επίσης, ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη που μας παρέχει κάθε στήριξη»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών Ιωσήφ Σταυρακάκης, το Δ.Σ. και το προσωπικό της Ε.Ο.Α.Κωφών καλωσορίζουν τις δυο άξιες πρωταθλήτριες όντας βέβαιοι για την εξαίρετη συνεργασία.

