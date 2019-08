Νέα σημαντική δωρεά για την Ελληνική Αστυνομία

Σε εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου, εγκαινιάστηκαν οι ανακαινισμένοι εξωτερικοί χώροι του εκπαιδευτικού κέντρου στο Μαρκόπουλο, το οποίο έχει παραχωρηθεί για χρήση στην Ελληνική Αστυνομία. Η ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η δωρεά υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του ΙΣΝ για ενίσχυση του τομέα κοινωνικής πρόνοιας, ως ένας από τους βασικούς προγραμματικούς τομείς δράσης του Ιδρύματος.

Παρατίθεται παρακάτω η ομιλία που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, κύριος Ανδρέας Δρακόπουλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης:

«Eίναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μαζί σας, για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων εξωτερικών χώρων του εκπαιδευτικού κέντρου στο Μαρκόπουλο, το οποίο έχει παραχωρηθεί για χρήση στην Ελληνική Αστυνομία. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μία δωρεά, δεν μπορώ παρά να μνημονεύω τον θείο μου και Ιδρυτή μας, Σταύρο Νιάρχο, χάρη στη γενναιοδωρία του οποίου, εδώ και 23 χρόνια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ως διεθνής κοινωφελής οργανισμός, έχει διαθέσει περισσότερες από 4.500 δωρεές, σε 124 χώρες, συνολικού ύψους σχεδόν $2.9 δισεκατομμυρίων, από τα οποία περίπου τα 2/3, σχεδόν $2 δισεκατομμύρια, έχουν διατεθεί στην Ελλάδα. Αποστολή μας είναι η υποστήριξη του κοινού καλού, μεριμνώντας ιδιαίτερα για τον τόπο καταγωγής μας, την Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια έχει χρειαστεί περαιτέρω στήριξη εξαιτίας των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Η κοινωνική πρόνοια αποτελεί έναν από τους βασικούς προγραμματικούς τομείς δράσης του Ιδρύματός μας, και μέσα από τις δωρεές μας προσπαθούμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να συνεισφέρουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκάστοτε κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Μέσα από τη δράση μας, λειτουργούμε συμπληρωματικά, και δεν αναπληρώνουμε την Πολιτεία, που πρώτη από όλους οφείλει να λειτουργεί ως θεματοφύλακας υπέρ του κοινού καλού. Στο πλαίσιο αυτό, οι δωρεές του ΙΣΝ, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και αντιμετώπισης της αστεγίας, την πρόσβαση των κατοίκων της χώρας σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά σε υπηρεσίες υγείας, προγράμματα υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης προσφύγων καθώς και προγράμματα για την ενίσχυση της προστασίας του πολίτη.

Με μοναδικό γνώμονα την περαιτέρω διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των συνανθρώπων μας, από την αρχή της δράσης μας, υποστηρίζουμε τους θεσμικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους απέναντι στους πολίτες. Πεποίθησή μας – ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύει η χώρα μας - είναι ότι όσοι βρίσκονται σε θέση ισχύος – πολιτική, θεσμική ή οικονομική - οφείλουν να θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του κοινωνικού καλού, βάζοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη και ευημερία των συνανθρώπων μας και κατ’ επέκταση ολόκληρης της κοινωνίας.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, το ΙΣΝ έχει υποστηρίξει τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο Λιμενικό Σώμα με δωρεές που υπερβαίνουν τα €50 εκατομμύρια. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, στην παρούσα χρονική περίοδο, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη δωρεά συνολικού ύψους €25 εκατομμυρίων προς το Πυροσβεστικό Σώμα. Στο παρελθόν, το ΙΣΝ έχει στηρίξει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια ενός ελικοπτέρου Super Puma, την προμήθεια 15 πυροσβεστικών οχημάτων, την ανέγερση κέντρου εκπαίδευσης της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, πρόγραμμα διετούς εκπαίδευσης Ελλήνων αστυνομικών στο John Jay College of Criminal Justice στο City University of New York, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και μεταπτυχιακά προγράμματα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς και την υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος του LAPD και του Γραφείου του Εισαγγελέα της Βιρτζίνια για αστυνομικούς και εισαγγελείς στην Ελλάδα με στόχο την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας και της κακοποίησης ζώων.

Στόχος και προσπάθειά μας είναι το σύνολο των δωρεών του ΙΣΝ, λειτουργώντας αθροιστικά, να συνεισφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην επίτευξη μίας κοινωνίας προσβάσιμης και ασφαλούς για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Γιατί μία δίκαιη και υγιής κοινωνία είναι ικανή από μόνη της να παραμερίσει και να αποβάλει τα άκρα.

Σας ευχαριστώ.»

Πηγή: snf.org

Πηγη φωτογραφιών: Μαριλένα Κατσίνη