Νέα τουρκική πρόκληση: Δέσμευσαν οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ για ασκήσεις με πραγματικά πυρά

Παρά τις προειδοποιήσεις από τους ευρωπαίους ηγέτες αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα για τις παράνομες δρασρτηριότητες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ, η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις της καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα προχώρησε στη δέσμευση οικοπέδων της κυπριακής ΑΟΖ με νέα NAVTEX.



Συγκεκριμένα, η Άγκυρα εξέδωσε νέα «εξαγγελία προς ναυτιλλομένους» (NAVTEX) σε επτά διαφορετικές ημερομηνίες από 2 έως 17 Ιουλίου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε περιοχές που βρίσκονται σε κυπριακά χωρικά ύδατα!



ΝΑVTEX 725/19



TURNHOS N/W : 0725/19



MEDITERRANEAN SEA



GUNNERY EXERCISE,



02 JUL 19 FROM 0700Z TO 0900Z



05 JUL 19 FROM 1100Z TO 1400Z



07 JUL 19 FROM 0600Z TO 0900Z



10 JUL 19 FROM 1300Z TO 1500Z



12 JUL 19 FROM 1000Z TO 1200Z



15 JUL 19 FROM 1400Z TO 1600Z



17 JUL 19 FROM 0600Z TO 0800Z



IN AREA BOUNDED BY;



34 07.00 N – 033 16.30 E



34 07.00 N – 033 32.00 E



33 34.00 N – 033 32.00 E





Η Τουρκική ενέργεια έρχεται λίγες ώρες μετά και τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα είπε μεταξύ άλλων πως ό,τι και να λέει ο Ελληνας πρωθυπουργός, εμείς θα συνεχίσουμε τις γεωτρήσεις.