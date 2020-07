Ναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού: «Έχουμε πυραύλους να βυθίσουμε 2 φορές τον τουρκικό στόλο»

Την ελληνική τακτική, τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει το Πολεμικό Ναυτικό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, αλλά και ένα παράδειγμα για την αποτρεπτική ισχύ του ελληνισμού, ανέλυσε σε συνέντευξή του ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Ναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης.

«Θυμίζει λίγο η αντίδραση το 1987. Να θυμίσω πως τότε ο Τούρκος Πρόεδρος Οζάλ είχε βγει ο ίδιος στα ΜΜΕ λέγοντας ‘’Ιf it’s gonna be a war, is gonna be his fault (Αν θα γίνει πόλεμος θα είναι δική του ευθύνη). H κίνηση που έκανε το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ο Ελληνισμός, δηλαδή ήταν μια πολύ δυναμική αντίδραση με αποτέλεσμα ο Καλίν να αιφνιδιαστεί και να πει ότι ‘’ήταν υπερβολική αντίδραση. Δεν είναι θέμα να βυθιστεί το Hora ή το Oruc Reis, αλλά να καταλάβει η Τουρκία ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό. Μέσα σε αυτή την λογική υπάρχουν πολλές αντιδράσεις», ανέφερε αρχικά ο κ. Χρηστίδης και πρόσθεσε: