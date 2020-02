Νεκρή σεξολόγος και πρώην μοντέλο του Playboy - Την πέταξε από το μπαλκόνι ο πρώην αρραβωνιαστικός της

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο θάνατος της σεξολόγου και πρώην μοντέλου του Playboy, δρος Έιμι Χάργουϊκ, μετά την πτώση της το περασμένο Σάββατο από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του σπιτιού της σε μια υπόθεση που λαμβάνει διαστάσεις ερωτικού θρίλερ.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο μετά από αναφορές για «μια γυναίκα που ούρλιαζε» γύρω στις 1:15 π.μ. (τοπική ώρα). Βρήκαν τη γυναίκα αναίσθητη στο έδαφος, αλλά το θύμα κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης έσπρωξε το πρώην μοντέλο του Playboy από το μπαλκόνι. Λίγες ώρες αργότερα συνέλαβαν για το θάνατό της τον ηλικίας 41 ετών πρώην αρραβωνιαστικό της, προγραμματιστή Η/Υ Γκάρεθ Πέρσχαουζ.

O ηλικίας 41 ετών πρώην αρραβωνιαστικός του θύματος, Γκάρεθ Πέρσχαουζ, συνελήφθη ως ύποπτος για το φόνο / Φωτογραφία: YouTube

Μετά την καριέρα της ως μοντέλο του Playboy η Χάργουικ έγινε σεξολόγος που έγραψε κι ένα ευπώλητο βιβλίο για το σεξ και απέκτησε διάσημη πελατεία.

H δρ Έιμι Χάργουϊκ είχε γράψει το 2014 το "The New Sex Bible for Women: The Complete Guide to Sexual Self-Awareness and Intimacy." / Φωτογραφία: Instagram

Η 38χρονη είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα το 2011 εις βάρος του πρώην αρραβωνιαστικού της και σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες τον είχε συναντήσει πριν από δύο εβδομάδες και «εξέφρασε πρόσφατα φόβους» ότι θα της επιτεθεί. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο Πέρσχαουζ φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της Χάργουϊκ στο Χόλιγουντ Χιλς και άρχισε να της επιτίθεται. Ο συγκάτοικος της τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ, που πήδηξε έναν τοίχο για να τρέξει να φέρει βοήθεια. Ήταν όμως αργά…

Το πρώην μοντέλο του Playboy και σεξολόγος άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε μετά την πτώση της από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του σπιτιού της στο Χόλιγουντ Χιλς / Φωτογραφία: Instagram