Ξεκίνησαν οι εξετάσεις για την ηπατίτιδα C στα σωφρονιστικά καταστήματα

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» σε συνεργασία με τη Δ’ Παθολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, βρίσκονται στην διαδικασία ολοκλήρωσης προγράμματος ανίχνευσης και διασύνδεσης για την ηπατίτιδα C, στο κατάστημα κράτησης Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο Access4All.



Στο σωφρονιστικό κατάστημα Διαβατών κρατούνται 553 άτομα. Στο πλαίσιο του προγράμματος διενεργήθηκαν 516 εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου (αντισωμάτων) για τον ιό της ηπατίτιδας C, ενώ 37 άτομα δεν δέχτηκαν να εξεταστούν. Από τους εξεταζόμενους 87 βρέθηκαν θετικοί στο αντίσωμα της ηπατίτιδας C και εκ των 87 οι 61 είχαν ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο (HCV RNA). Εξήντα άτομα διασυνδέθηκαν και παρακολουθούνται στην Δ’ Παθολογική κλινική του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκαν στο θεραπευτικό μητρώο (registry) για την Ηπατίτιδα C ώστε να λαμβάνουν τη απαραίτητη θεραπεία, ενώ ένα άτομο είχε ήδη ξεκινήσει θεραπεία.



Το ολιστικό πρόγραμμα ανίχνευσης και διασύνδεσης για την ηπατίτιδα C, Access4All, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί και σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, δεδομένου ότι η πρόσβαση των κρατουμένων σε υπηρεσίες υγείας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά εμπόδια.



Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, ο πληθυσμός των ατόμων που έχουν ιστορικό χρήσης ενδοφλέβιων ψυχοδραστικών ουσιών υπέρ-εκπροσωπείται στα σωφρονιστικά καταστήματα, ενώ παράλληλα αποτελεί πληθυσμό με πολύ υψηλό επιπολασμό της ηπατίτιδας C. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον των καταστημάτων κράτησης λόγω συμπεριφορών των κρατουμένων, δυνητικά ευνοεί τη μετάδοση της ηπατίτιδας C με συνέπεια τη συνέχιση της διασποράς της νόσου στην κοινότητα και μετά την αποφυλάκιση τους.





Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Ελλάδα, μέσω του σχετικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης, έχει συνταχθεί στην παγκόσμια προσπάθεια εκρίζωσης της ηπατίτιδας C μέχρι το 2030.



Στο πλαίσιο αυτό το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης μεταξύ άλλων στοχεύει τη μείωση της υποδιάγνωσης μέσω ελέγχου του γενικού πληθυσμού και ειδικότερα όσων Ελλήνων έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980, καθώς και όλων όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου τη θεραπεία των ασθενών με ηπατίτιδα C που οδηγεί στην εκρίζωση του ιού. Επίσης, έχει τεθεί σε λειτουργία σχετικό Μητρώο Ασθενών (registry) υπό την ευθύνη του ΕΟΠΥΥ.



Η Ηπατίτιδα C θεωρείται ύπουλη νόσος επειδή για πολλά χρόνια δεν παρουσιάζει συμπτώματα, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να νοσούν και να μην το γνωρίζουν. Στην Ελλάδα σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι πάσχουν από Ηπατίτιδα C και δεν το γνωρίζουν.



Ο ιός της Ηπατίτιδας C μεταδίδεται κυρίως με την έκθεση σε μολυσμένο αίμα και συνήθως μέσω:



Χρήσης ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών

Μετάγγισης αίματος ή παραγώγων του ή μεταμόσχευσης οργάνου πριν το 1992

Χρήσης βελονών-συρίγγων ή οποιουδήποτε αντικειμένου-εργαλείου μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με μολυσμένο αίμα

Αιμοκάθαρσης.



Τέλος, ο ιός μπορεί επίσης να μεταδοθεί με μικρή πιθανότητα (λιγότερο από 5%) μέσω της σεξουαλικής επαφής, καθώς και κατά τον τοκετό, από τη μητέρα στο παιδί.