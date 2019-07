Ο στρατηγός ε.α. Ταξιάρχης Σαρδέλης ανέλαβε υπεύθυνος για θέματα άμυνας και ασφάλειας στο συμβούλιο της HALC

Τη θέση του υπεύθυνου για θέματα άμυνας και ασφάλειας (non resident senior fellow for defense and security policy) στο Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) αναλαμβάνει ο στρατηγός (ε.α.) Ταξιάρχης Σαρδέλης με στόχο να καθοδηγήσει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνοαμερικανική οργάνωση στους συγκεκριμένους τομείς.

Από τη νέα του θέση, ο κ. Σαρδέλης θα αναλάβει τα καθήκοντα εκπροσώπησης του HALC στην Ελλάδα, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερώνει τους πολιτικούς ιθύνοντες και εκπροσώπους της ευρύτερης κοινότητας των δεξαμενών σκέψεων των ΗΠΑ για θέματα ασφαλείας και στρατιωτικών υποθέσεων.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του, ο εκτελεστικός διευθυντής του HALC, Έντι Ζεμενίδης, τόνισε ότι ο κ. Σαρδέλης έχει την ικανότητα να συνεργάζεται στενά με όλους τους παράγοντες ασφαλείας στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ. «Σε μια εποχή όπου ο ρόλος της ελληνικής ασφάλειας είναι όλο και πιο σημαντικός, είναι κρίσιμο το γεγονός ότι η κοινότητα υπεράσπισης των ελληνικών θεμάτων και η διασπορά βασίζονται σε ειδικούς, όπως ο στρατηγός Ταξιάρχης Σαρδέλης. Το HALC είναι ενθουσιασμένο που τον καλωσορίζει στην ομάδα του και προσβλέπει στη συνεισφορά του για μια νέα μέρα στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο κ. Σαρδέλης εξέφρασε την προσδοκία πως, μέσω του HALC, θα μπορέσει να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Αθήνα. «Η Ελλάδα είναι ένας σταθερός θεματοφύλακας των δυτικών αξιών και αρχών και βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σήμερα, η Ελλάδα που έχει το όραμα, την ικανότητα και την προθυμία να προστατεύσει την ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, είναι σε θέση να είναι ο πιο αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος και σύμμαχος των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο» επισήμανε.

Κατά τη διάρκεια της 32ετούς στρατιωτικής του σταδιοδρομίας, ο κ. Σαρδέλης υπηρέτησε στις Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων, στις θέσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο υπουργείο Άμυνας ως διευθυντής Διεθνών Σχέσεων, στο Αρχηγείο Στρατού του ΝΑΤΟ και του Αμερικανικού Στρατού και στην Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

