Σεξουαλική βία - Νέα 4ωρο σεμινάριο του Katalinas Life Events

«Cine bla-bla»

Συζήτηση βασισμένη στις μικρού μήκους ταινίες: Watch Over me by Leah Kayaleh & Darling, You're Mine

Θεματική ενότητα: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ

«Κάθε πράξη σεξουαλικής βίας καλείται έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Οποιαδήποτε σεξουαλική προσέγγιση που δεν προϋποθέτει την πλήρη και αβίαστη συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων ατόμων συνιστά σεξουαλική βία. Η συναίνεση πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ ενηλίκων που δεν είναι ανίκανοι και η συγκατάθεση μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης.»

Στο 4ωρο αυτό σεμινάριο του Katalinas Life Events θα συζητηθούν οι μικρού μήκους ταινίες:

Watch Over me by Leah Kayaleh & Darling, You're Mine.

Θα ακολουθήσει ανάλυση των ταινιών και συζήτηση πάνω στο φλέγον θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης.

Δύο διαφορετικά θύματα, 2 διαφορετικοί θύτες, μια ίδια πράξη…

Πως αποτυπώνεται κινηματογραφικά μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών αλλα και πως αποτυπώνεται η πράξη και οι συνέπειες της μέσα από την οπτική του κινηματογραφικού φακού;

Συγκεκριμένα θα συζητηθούν οι ενότητες:

·Η ψυχολογία του θύματος

·Γιατί υπάρχει δυσκολία στο να πει κάποιος «όχι»;

·Ψυχική ανθεκτικότητα και διεκδικητικότητα

·Παιδική σεξουαλική κακοποίηση: Πρόληψη, Ενδείξεις

·Το προφίλ του θύτη

·Παιδοφιλία: Είναι ασθένεια;

·Παραφιλίες-μία ξεχωριστή κατηγορία σεξουαλικών διαταραχών

·Κοινωνική διάσταση της κακοποίησης

·Εμφανής και Αφανής Εγκληματικότητα

·Ψυχολογικοί τύποι εγκληματιών

·Έρευνες Εγκληματολογίας στην Ελλάδα

·Σεξουαλικά εγκλήματα, μεγάλες υποθέσεις στην Ελλάδα

Συντονισμός:

Νατάσα Παπαδάκη, ηθοποιός.

Ζέτα Στυλιανοπούλου, Ψυχολόγος – Εγκληματολογική Ψυχολογία.

Ελένη Τσάνταλη, Ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος.

Ολιγομελείς ομάδες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα ζεστό και ομοιογενές κλίμα, το οποίο συνεισφέρει σε μία αποτελεσματική συνεργασία της ομάδας.

Ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής:

Σάββατο 10 Απριλίου 2021, 12:00 - 16:00

Κόστος: 50€

Χώρος διεξαγωγής: Katalinas Life Events– Ζωής Δρώμενα | Αιμιλίου Βεάκη 28, Περιστέρι | Δίπλα στη στάση μετρό ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.

Για πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων

Τ: 211 11 75 845 | 6940778779

E: katalinaslifeevents@gmail.com

Αριθμός ατόμων: Στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19,ο μέγιστος αριθμός ατόμων στο σεμινάριο, με φυσική παρουσία, θα είναι 5 άτομα!

Στο KatalinasLifeEventsθέλοντας να προστατεύσουμε το προσωπικό και τους φιλοξενούμενους μας τηρούμε τα ακόλουθα:

· Θερμομέτρηση κατά την είσοδο στον χώρο

· Συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (απολύμανση χεριών & χρήση μάσκας στον χώρο).

· Παρέχουμε αντισηπτικά διαλύματα & υλικά για το στέγνωμα των χεριών (χειροπετσέτες μιας χρήσης)

· Ο χώρος μας απολυμαίνεται πριν και μετά την κάθε δράση.