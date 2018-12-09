"Σκέψεις για την πoρεία της Ελληνικής Αστυνομίας" - Eπιστολή αναγνώστη
Η επιστολή που ακολουθεί εστάλη σήμερα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ιστοσελίδας από αναγνώστη του Policenet.gr:
"ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΎΡΙΟΙ, ΚΆΠΟΤΕ ΉΤΑΝ Η ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ ΠΌΛΕΩΝ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ.
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕ. ΈΓΙΝΕ Η ΕΝΩΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΎΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ.
ΈΓΙΝΕ ΛΟΙΠΌΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ. ΈΓΙΝΕ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΗΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ.
ΌΛΑ ΚΑΛΆ, ΜΊΑ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ ΜΕ ΈΝΑΝ ΤΡΌΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
ΓΙΑΤΊ ΛΟΙΠΌΝ ΈΓΙΝΕ Η ΕΦΕΎΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΦΡΟΥΡΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΩΦΥΛΑΚΩΝ;;;;;
ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ;;;;
ΟΙ ΠΛΈΟΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ ΚΑΛΆ ΈΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΆΔΡΑΞΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛ. ΛΑΣ..
ΜΕΤΆ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΑΝ ΚΑΙ Τ ΑΝΆΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΕΊΑ, Ο ΧΡΉΣΤΗΣ ΕΙΔΙΚΏΝ ΦΡΟΥΡΏΝ, ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ.
ΤΈΣΣΕΡΑ ΛΟΙΠΌΝ ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΑΣΥ.
ΜΑ ΚΑΛΆ ΜΊΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ...... Τ
Ι ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ;;;;;;;
Η ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΈΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΌΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΏΔΙΚΑ ΜΕΤΑΘΈΣΕΩΝ.
ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΣΤΥΦΎΛΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΌΜΟ, ΑΛΛΆ ΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΓΈΜΙΣΑΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΑ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΈΓΙΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ.
ΉΡΘΕ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΊΣΗ, ΤΟ ΚΕΡΑΣΆΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΎΡΤΑ.
ΜΌΝΗ ΛΎΣΗ ΌΛΟΙ ΜΆΧΙΜΟΙ ΣΤΟ ΔΡΌΜΟ, ΑΛΛΆ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΒΑΘΜΏΝ. ΑΣΤΥΦΎΛΑΚΑΣ, ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ, ΥΠΑΣΤΥΥΝΟΜΟΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ."