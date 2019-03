Η IMS, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που εξειδικεύεται και ασχολείται αμιγώς με την διεκπεραίωση εκταμίευσης στεγαστικού δανείου.

Στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στη διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη, καθώς η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από την Τράπεζα.

Διατηρεί συμβάσεις συνεργασίας με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες και διαθέτει την γνώση και την εμπειρία να σας βοηθήσει στην χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία ώστε να επιλέξετε την πλέον συμφέρουσα λύση χρηματοδότησης, παρουσιάζοντας και αναλύοντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Η σχέση που έχει οικοδομήσει με τις τράπεζες και ο όγκος υποθέσεων που διευθετεί, δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί για εσάς τους καλύτερους όρους και να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες γύρω από το στεγαστικό δάνειο.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι διαχειρίζεται πάνω από το 10% των στεγαστικών δανείων στην Ελληνική Αγορά, με ποσοστό εγκρισιμότητας 95% και σύνολο εκταμιεύσεων 500.000.000 € .

Στεγαστικό Δάνειο για Ένστολους με Προνομιακό Επιτόκιο

Αποκλειστικά από την IMS

Η IMS αξιοποιώντας την ηγετική της θέση στην τραπεζική αγορά και αναγνωρίζοντας την επαγγελματική σταθερότητα και προοπτική της εργασιακής της ομάδας πέτυχε να είναι η μοναδική εταιρεία που διαθέτει ένα αποκλειστικό τραπεζικό προϊόν.

Ένα στεγαστικό δάνειο που διατίθεται αποκλειστικά για το πελατολόγιο της και δεν προσφέρεται από το δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας ή άλλο εναλλακτικό δίκτυο.

Η IMS, αναγνωρίζοντας όσα προσφέρουν με τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα τα στελέχη και μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και σε συνεργασία με μία εκ των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, σχεδίασε ένα ασυναγώνιστο προϊόν αποκλειστικά για τους ένστολους προσφέροντας το χαμηλότερο επιτόκιο της Τραπεζικής Αγοράς (από 2,62%) και μειωμένα έξοδα διαχείρισης του αιτήματος κατά 50% . Το προϊόν απευθύνεται στα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία), της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.

Σκοπός του αποκλειστικού τραπεζικού προϊόντος για το πελατολόγιο της IMS, είναι ένα στεγαστικό δάνειο που μπορεί να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες για:

· Αγορά Κατοικίας

· Αγορά Οικοπέδου

· Ανέγερση Κατοικίας

· Επισκευή Ακινήτου

· Αποπεράτωση Ακινήτου

Η αποκλειστικότητα αυτού του ασυναγώνιστου τραπεζικού προϊόντος την έχει φέρει στην ευχάριστη θέση να μεσολαβεί κάθε μήνα κατά μέσο όρο σε 15 οικογένειες ενστόλων στο να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Επικοινωνήστε με έναν από τους συμβούλους της IMS μέσω email (info@ims-fc.gr ) ή καλέστε στο 210 9520047.

Η Ομάδα μας

Κυριάκος Καμπούρης

Partner

Ο Κυριάκος διαθέτει 19ετή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο, έχει υπάρξει ιδιοκτήτης καταστημάτων Franchise της Οpen24 – Eurobank, όντας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες του δικτύου.

Είναι διαπιστευμένος εξωτερικός συνεργάτης μεγάλων τραπεζών μεταξύ αυτών της Eurobank, Εθνικής και Alpha Bank αποτελώντας τον συνεργάτη με τον μεγαλύτερο όγκο εκταμίευσης στεγαστικών δανείων.

Έχει διακριθεί και τιμηθεί για τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς το πελατειακό κοινό καθώς και για την διαρκή του επιμόρφωση σε θέματα πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών.

Γιάννης Μαυράκης

Partner

Ο Γιάννης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Leicester και διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Teesside.

Τα τελευταία έξι έτη έχει εργαστεί ως οικονομικός αναλυτής στο τμήμα Project Finance της EY (Ernst & Young) όπου παρείχε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (σχεδιασμός χρημ/κών μοντέλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδότησης έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και ως σύμβουλος στεγαστικής πίστης στην τράπεζα Union de Creditos Inmobiliarios SA EFC (UCI).

Γιώργος Γκιώκας

Sales manager

Ο Γιώργος είναι κάτοχος διπλώματος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.

Τα τελευταία έξι έτη έχει εργαστεί ως Senior Account Manager και Senior Property Sales Account Officer στην τράπεζα στεγαστικής πίστης Union de Creditos Inmobiliarios SA EFC (UCI). Έχει διαχειριστεί με επιτυχία εκατοντάδες αιτήματα στεγαστικών δανείων και δεκάδες πωλήσεις τραπεζικών ακινήτων. Έχει λάβει το βραβείο «UCI Leader» για τα έτη 2012 και 2013.

Κωνσταντίνος Δούκας

Senior Manager

Ο Κωνσταντίνος είναι Senior Manager στην IMS. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου του Salford και κάτοχος διπλώματος στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιου του Sunderland.

Τα τελευταία 14 έτη έχει εργαστεί ως προϊστάμενος πωλήσεων στεγαστικών δανείων στη Γενική Διεύθυνση Τραπεζικής Ιδιωτών της τράπεζας Eurobank και ως σύμβουλος μαζικών πωλήσεων στην τράπεζα Millenium.

Ευγενία Βεργή

Η Ευγενία είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στους Υπολογιστές (BSc degree in Business Administration with major in Computer Information Systems), από το Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδος, Deree College.

Τα τελευταία 18 χρόνια εργάστηκε στον Τραπεζικό χώρο ξεκινώντας από την Τράπεζα Κύπρου και μετέπειτα στην Τράπεζα Πειραιώς, με καθήκοντα που συμπεριλάμβαναν κατά κύριο λόγο τις εισηγήσεις και χορηγήσεις Στεγαστικών και Μικρομεσαίων Επιχειρηματικών δανείων. Διατέλεσε Σύμβουλος Στεγαστικής και Επιχειρηματικής Πίστης και τα τελευταία 3 έτη ήταν Συνεργάτης Αναδιαρθρώσεων Δανείων Ιδιωτών και Επιχειρηματικών Δανείων.