Στον Ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό το ΣΕΦΕΑΑ - Υβρης και ρατσισμός ζητούν τιμωρία
ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΕ ΛΙΓΟ (13.30) ΤΟ ΣΕΦΕΑΑ. ΎΒΡΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΙΜΩΡΙΑ .
METABAINOYME ΣTON EIΣAΓΓEΛEA TOY APEIOY ΠAΓOY ΣAN EΞOXΩΣ ΣHMANTIKO ΘEMA THΣ EΛ. AΣ.
ZHTOYME NA EΦAPMOΣTOYN OI KANONEΣ THΣ ΔHMOΣIAΣ TAΞHΣ TOY OPΓANIΣMOY THΣ EΛ.AΣ. KAI THΣ ΠPOΣΩΠIKOTHTAΣ TΩN AΣTYNOMIKΩN.
H KAΘYBPIΣH H EΠIΛOΓH KAI ΣTOXOΠOIHΣH TOY ΣΩMATOΣ THΣ EΛ.AΣ. AΠOTEΛOYN ΠPOKATAΛHΨH KAI ΘYMATOΠOIHΣH TΩN AΣTYNOMIKΩN KAI ΩΣ TETOIA EΠIBAΛΛOYN THN TIMΩPIA ΣYMΦΩNA ME TIΣ EK NEOY TPOΠOIHΣEIΣ TOY ΠOINIKOY KΩΔIKA KAΘΩΣ AΠOTEΛEI EΞYBPIΣH ΠOY ΦEPEI PATΣIΣTIKA XAPAKTHPIΣTIKA.
(από τη σελίδα του ΣΕΦΕΑΑ στο Facbook)