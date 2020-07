Συναγερμός μετά από τουρκική Navtex για έρευνες στα ανοιχτά του Καστελλόριζου

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες στον θαλάσσιο χώρο νότια του Καστελλόριζου, προκαλώντας συναγερμό και θέτοντας σε επιφυλακή το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα, 21 Ιουλίου, έως τις 2 Αυγούστου. Σύμφωνα με τη Navtex, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σεισμικές έρευνες νότια του Καστελλόριζου. Στην περιοχή θα πλεύσει το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις.

Ακολουθεί η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Στην Αθήνα παρακολουθούν με ψυχραιμία τις εξελίξεις ενώ, όπως μεταδίδουν κυπριακά Μέσα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, επιστρέφει στην Αθήνα από την Κύπρο, όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Σύμφωνα με τους χάρτες του Marine Traffic το Oruc Reis βρίσκεται πολύ κοντά στο Καστελλόριζο, αγκυροβολημένο ανοιχτά της ναυτικής βάσης της Αττάλειας: