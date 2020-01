Τέλος στην υποστήριξη των Windows 7 -Πώς να αναβαθμιστείτε σε Windows 10

Εάν χρησιμοποιείτε ακόμα τα Windows 7 πρέπει να γνωρίζετε πως πρέπει να ετοιμαστείτε για αλλαγή έκδοσης λογισμικού, καθώς στις 14 Ιανουαρίου 2020 παύει η υποστήριξή τους.

Γι' αυτό τον λόγο η Microsoft παροτρύνει -μέσω ειδοποιήσεων- τους χρήστες της να αναβαθμιστούν στο νέο σύστημα. Συγκεκριμένα, μια δημοσίευση της Microsoft που άρχισε να εμφανίζεται στις οθόνες πολλών χρηστών, αναφέρει:

Ο τρέχων υπολογιστής σας με Windows 7 είναι εκτός υποστήριξης. Από τις 14 Ιανουαρίου 2020, η υποστήριξη για τα συστήματα Windows 7 θα λήξει. Ο υπολογιστής σας είναι ευάλωτος σε ιούς και κακόβουλα προγράμματα λόγω του ότι δεν υπάρχουν ενημερώσεις ασφαλείας, δεν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού και τεχνική βοήθεια. Η Microsoft συνιστά έντονα τη χρήση των Windows 10 στον νέο υπολογιστή σας για τις πιο πρόσφατες λειτουργίες ασφάλειας και την προστασία από κακόβουλο λογισμικό.